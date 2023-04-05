Kahramanmaraş'ta tarım alanları ikiye ayrıldı Depremlerin merkezinde bulunan tarlalarda kayma ve derin yarıklar meydana gelirken, sulama kanallarının yeri değişti.

AA

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Güzelyurt ve Çiğli mahalleleri de etkilendi.

Bölgedeki tarım alanlarında derin yarıklar ve kaymalar meydana gelirken, ekinlerin sulamasında kullanılan kanallarının bir bölümü yaklaşık 8 metre kaydı.

Güzelyurt Mahallesi sakinlerinden Hamza Tatlıpayan, depremde tarlalarda yaklaşık 2 metre derinliğinde yarıklar oluştuğunu söyledi.

"Kanal 8 metre sağa kaydı"

Tarlalardaki yarıklar nedeniyle sulama yapamadıklarını belirten Tatlıpayan, şunları söyledi:

Tarlaların bazı bölgeleri 1-2 metre yükseldi, kanallar kaydı, çok büyük felaket oldu. 8 metre kaydırmış kanalı. Tarlayı ortadan iki bölmüş, tarlalar birbirine girmiş. Kanal sol taraftan geçiyordu 8 metre sağa kaymış. Bu yarık beni boyluyordu bir hafta, 10 gün önce yağan yağmurlar yarığın bir kısmını doldurmuş.

"Tarlamız ikiye ayrılmış"

Çiğli Mahallesi'nden Mehmet Ongan da depremden sonra tarlalarının şekillerinin değiştiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

Çok büyük felaket yaşadık. Yarıklarından ve yükselmelerden dolayı sulamada sıkıntılar var. Ekip biçerken bayağı sorun olacak. Tarlamız ikiye ayrılmış, 7-8 metre kaymış.

Okul bahçesinde de yarıklar oluştu

Depremlerin ardından Türkoğlu ilçesine bağlı Şekeroba Mahallesi'ndeki Şekeroba Yunus Emre Ortaokulu'nun bahçesinde de yarıklar ve yükselmeler meydana geldi.

Mahalle sakinlerinden Ali Körük, depremde bahçede okula ait eski bir binanın da yıkıldığını söyledi.

Okul bahçesinin bir tarafının yaklaşık 1 metre yükselirken, diğer tarafından çöktüğünü anlatan Körük, bahçede yarık oluştuğunu kaydetti.

Okulda öğrenim gören Nurgül Dut da okul bahçesinde bulunan konteynerde eğitim aldıklarını belirterek, depremde bahçelerinde hasar oluştuğunu ifade etti.