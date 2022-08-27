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    Kahramanmaraş'ta tilkinin kızarmış tarhana yediği anlar

    Acıkan tilkinin kızarmış Maraş tarhanası yemesi, sosyal medyada izleyenleri gülümsetti.
    • 27.08.2022 - 10:05
    • Güncelleme : 27.08.2022 - 10:11
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    Kahramanmaraş'ta tilkinin kızarmış tarhana yediği anlar

    Kahramanmaraş'taki tilkinin görüntüleri görenleri tebessüm ettirdi.

    Aç kalan bir tilki, kırsal alanda bulunan iki vatandaşın sofrasına misafir oldu.

    Tilkinin yiyecek aradığını gören vatandaşlar, yanlarında getirdikleri kızarmış tarhanayı tilki ile paylaştı.

    "Bak bak nasıl yiyor ya"

    Tilkinin tarhanayı yediği dakikaları cep telefonu kamerası ile kayda alan vatandaşın videoda, "Bak bak nasıl yiyor kızarmış tarhana ya. Bizden korkmuyor etrafını kolaçan ediyor." dedi.

    İzleyenler gülümsedi

    İHA'nın haberine göre; sosyal medyada yayınlanan görüntüler, izleyenleri gülümsetti.

    Kahramanmaraş'ta tilkinin kızarmış tarhana yediği anlar


    Kahramanmaraş ta tilkinin kızarmış tarhana yediği anlar #1


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