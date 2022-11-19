Kahramanmaraş'ta yatalak eşine 5 yıldır bebek gibi bakıyor

İnşaattan düşerek belden aşağısı felçli kalan Erdal Kocatürk eşinin kendisine ilgiyle baktığı belirterek, "Böyle bir kadınla evlendiğim için çok mutluyum. Bu zamana kadar benimle hep ilgilendi." dedi.

Kahramanmaraşlı çiftin aşkı engel tanımıyor...

Türkoğlu ilçesinde yaşayan Erdal ve Ayşe Kocatürk'ün 4 çocuğu bulunuyor.

45 yaşındaki Erdal Kocatürk, 5 yıl önce çalışmak için Antalya'ya gitti.

Bebek gibi bakıyor

Burada inşaat işçiliğine başlayan Kocatürk, dengesini kaybederek düştü ve belden aşağısı felçi kaldı.

İHA'nın aktarımına göre; vefakar eş de bunun üzerin yatağa bağlı yaşamaya başlayan Kocatürk'e bebek gibi bakmaya başladı.

"Böyle bir kadınla evlendiğim için çok mutluyum"

Eşini çok sevdiğini söyleyen Erdal Kocatürk, "Ben inşaattan düşerek iş kazası geçirdim. 3 ay yoğun bakımda kaldım. 5 yıldan bu yana da yatağa bağımlı şekilde yaşıyorum. Ben konuşamıyordum bu süreçte. Boğazımda stent takılıydı. Zaman geçtikçe konuşmaya başladım. Doktorlar ayağa kalkabileceğimi söylüyorlar ama çok zamana ihtiyacım olduğunu vurguluyorlar. Eşimden Allah razı olsun. Böyle bir kadınla evlendiğim için çok mutluyum. Bu zamana kadar benimle hep ilgilendi. Sabah kalktığında kahvaltımı hazırlar özel ihtiyaçlarımı giderir. Yemeğimi yedirir, saçımı tarar. Eşimden tekrardan Allah razı olsun." dedi.

"Eşim benim 5'inci çocuğum oldu"

Kazanın sevgilerine engel olmadığını söyleyen Ayşe Kocatürk, "21 senelik evliyim. Eşim iş kazası geçirdi. Eşim benim 5'inci çocuğum oldu. Bu kaza hiç sevgimize engel olmadı. Daha çok sevgimiz arttı. Eşimin 5 yıldır bütün ihtiyaçlarını kendim karşılıyorum. Yemeğini yediriyorum, saçlarını tarıyorum, bebek gibi bakıyorum. Diğer insanlar gibi eşimi bırakmadım, bırakmayı da düşünmüyorum. Yanında olmaya devam edeceğim. Çünkü ben eşimi çok seviyorum." diye konuştu.