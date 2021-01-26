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    Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

    Bankaya yatırılmak üzere poşet içerine konulan ve sonrasında düşürülen 50 bin lira, temizlik işçisi tarafından sahibine ulaştırıldı.
    • AA
    • 26.01.2021 - 08:22
    • Güncelleme : 26.01.2021 - 08:33
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    Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

    Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir seyahat firmasında çalışan Sedat Gölcü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı.

    Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

    TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

    Yaklaşık yarım saat sonra temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, polisi arayarak yolda yüklü miktarda para bulduğunu söyledi.

    Ekipler, yaptıkları incelemede, Çınar'ın bulduğu paranın, Gölcü'ye ait olduğunu belirledi.

    Kahramanmaraş ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti #1

    BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI VERDİ

    Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı alan Gölcü, firma olarak Çınar'a bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini söyledi.

    Çınar da bölgede temizlik yaptığı esnada poşetteki parayı gördüğünü ve hiç düşünmeden polisi arayarak teslim ettiğini belirtti.

    Kahramanmaraş ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti #2

    Kahramanmaraş ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti #3

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