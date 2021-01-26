Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

Kahramanmaraş'ta yolda bulduğu 50 bin lirayı sahibine teslim etti

Bankaya yatırılmak üzere poşet içerine konulan ve sonrasında düşürülen 50 bin lira, temizlik işçisi tarafından sahibine ulaştırıldı.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi İsmet Paşa Mahallesi'nde bir seyahat firmasında çalışan Sedat Gölcü, bankaya ödeme yapmak üzere 5 ayrı poşet halinde 250 bin lirayı yanına aldı.

Bankaya gittiğinde poşetlerden birinin eksik olduğunu fark eden Gölcü, durumu polise ve firmasına bildirdi.

TEMİZLİK İŞÇİSİ BULDU

Yaklaşık yarım saat sonra temizlik işçisi Halil İbrahim Çınar, polisi arayarak yolda yüklü miktarda para bulduğunu söyledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, Çınar'ın bulduğu paranın, Gölcü'ye ait olduğunu belirledi.

BİR YIL BOYUNCA ÜCRETSİZ SEYAHAT HAKKI VERDİ

Dulkadiroğlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek parayı alan Gölcü, firma olarak Çınar'a bir yıl boyunca ücretsiz seyahat hakkı vereceklerini söyledi.

Çınar da bölgede temizlik yaptığı esnada poşetteki parayı gördüğünü ve hiç düşünmeden polisi arayarak teslim ettiğini belirtti.