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    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi

    Kentte beyninin yarısı kafatasının dışında doğan El Abbud adlı bebek, 11 günlük iken yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.
    • 23.08.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 09:34
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    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi

    Kahramanmaraş’ta doğan bebeğin başına gelenler görenleri şaşırttı.

    Yabancı uyruklu bir ailenin El Abbud adını verdiği bebek, beyninin yarısı kafatasının dış kısmına çıkmış olarak dünyaya geldi.

    Ameliyat edilidi

    İHA'nın haberine göre; özel bir hastaneye getirilen bebek, burada 11 günlük iken ameliyata alındı.

    Sağlık durumu iyi

    Hastanenn beyin cerrahi uzmanı tarafından başarılı bir şekilde ameliyatı tamamlanan bebek, sağlığına kavuştu.

    Beyin cerrahi uzmanı, "Beynin yarısından fazlası kafatası kemiği dışında doğan bebek, başarılı bir ameliyat ile normal hale getirildi. Herhangi bir sıkıntısı olmayan bebeğin kontrolleri sağlıklı şekilde takip ediliyor." dedi.

    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi #1

    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi #2

    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi #3

    Kahramanmaraş’taki bebek beyninin yarısı kafatası dışında dünyaya geldi #4


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