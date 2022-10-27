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    Kahramanmaraş'taki şehit oğluna doğum günü kutlaması

    Polis memuru babası 2020 yılında şehit düşen Aras Kağan Göl, 9'uncu yaş gününde yalnız bırakılmadı.
    • 27.10.2022 - 12:02
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 13:23
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    Kahramanmaraş'taki şehit oğluna doğum günü kutlaması

    Kahramanmaraş'ta 3 Aralık 2020 tarihinde bir oteldeki cinayet zanlısını gözaltına almaya çalışan polis memuru, korkunç bir olay yaşamıştı.

    Görevini yapmaya çalışırken silahla vurulan polis Barış Göl, şehit oldu.

    Şehit olan Polis Memuru Barış Göl'ün oğlu Aras kağan Göl'ün 9’ncu yaş günü için Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şubesi tarafından, organize sürpriz doğum günü kutlaması düzenlendi.

    Şehidin evinde oğlunun doğum günü kutlandı

    Yirmiikigün Mahallesi'ndeki şehidin evinde gerçekleştirilen kutlamada, Aras Kağan için hazırlanan pasta kesildi.

    Doğum günü kutlamasına katılan misafirler, mutluluğu gözlerden kaçmayan Aras Kağan'a hediyeler vererek hayırlı ve uzun ömür temennisinde bulundu.

    Kahramanmaraş'taki şehit oğluna doğum günü kutlaması VİDEO

    Kahramanmaraş taki şehit oğluna doğum günü kutlaması #1

    "Asla yalnız bırakmadılar"

    Şehidin eşi Gülşah Göl, sürpriz doğum günü kutlaması nedeniyle çok mutlu olduğunu ifade ederek “Eşimin şehadetinden sonra Kahramanmaraş Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği başta olmak üzere eşimin silah arkadaşları ve devlet büyüklerimiz bizleri asla yalnız bırakmadı, evladımın mutluluğuna ortak olup, bizleri yalnız bırakmadığınız için teşekkür ediyorum.” dedi.

    Doğum günü kutlamasına AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör'ün eşi Leyla Güngör, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mutlu Kaya ile diğer ilgililer katıldı.

    Kahramanmaraş taki şehit oğluna doğum günü kutlaması #2

    Kahramanmaraş taki şehit oğluna doğum günü kutlaması #3


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