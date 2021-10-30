Siyam ikizi kardeşler üniversite eğitimlerini tamamladıktan sonra işe başladı. Kütüphanede kitapları yerleştiren ikizler, mutluluklarını dile getirdi.

Kahramanmaraş’ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, girdikleri üniversite sınavında başarılı olamadı.

İkizler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın talimatıyla Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat bölümünde eğitim görmeye başladı.

GÖREVE BAŞLADILAR

Üniversite eğitimini tamamlayan siyam ikizleri, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki Kahramanmaraş İl Müftülüğü Kütüphanesi'nde göreve başladı.

Kütüphaneye yeni gelen kitapları raflara yerleştiren kardeşler, çalıştıkları için çok mutlu olduklarını belirttiler.

Kahramanmaraş'taki siyam ikizleri kütüphanede çalışmaya başladı VİDEO









"İNSAN KENDİ AYAKLARI ÜZERİNDE DURMALI"

Ayşe ve Sema Tanrıkulu, “Yeni görevimiz için çok mutluyuz. Bize destek olan ve bu göreve layık gören Cumhurbaşkanımıza, Diyanet İşleri Başkanımıza ve İl Müftümüze çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun kendilerinden. Kitaplarla iç içe olmak bizi çok mutlu etti. İnsan kendi ayakları üzerinde durmalı. Biz ayaklarımızın üzerinde durduğumuza inanıyoruz ve çok mutlu oluyoruz.” dediler.





"KİTAPLARLA İLGİLENMEK ONLARI MUTLU ETTİ"

İl Müftü Yardımcısı Remziye Köroğlu ise “Rabbim hayırlara vesile kılsın ve kızlarımızın görevleri hayırlı olsun. Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde il müftülüğümüzün kütüphanesinde göreve başladılar. Görevleri hem bizim için hem de onlar için yeni bir heyecan alanı oldu. Bu dönem içinde heyecanla göreve gelip kitaplarla ilgilenmek onları mutlu etti. Onları mutlu eden her türlü çalışma bizleri de mutlu etmektedir.” dedi.