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- Kahvaltılara lezzet katan Pankek tarifi ve püf noktaları!
Kahvaltılara lezzet katan Pankek tarifi ve püf noktaları!
Özellikle hafta sonları kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen pankek hem lezzetli hem de doyuruyor. Ayrıca yapımı çok kolay. İşte lezzetiyle baş döndüren pankek tarifi...
- 23.11.2022 - 13:22
Son zamanlarda her bölgede popüler hale gelen ve lezzetiyle kendine hayran bırakan pankek, az malzemeyle yapılan tasarruflu bir tariftir.
Genellikle kahvaltıda tercih edilse de istediğiniz zaman pankek tarifi için mutfağa girebilirsiniz. Çünkü yapılışı hem pratik hem de kolay.
Çayın yanında tercih etmek isterseniz üzerine şurup, krema veya meyve eklendiğinde bir tatlıya dönüştürebilirsiniz. Ya da enfes lezzetini taçlandırmak için reçel, krem çikolata veya bal kullanabilirsiniz.
İşte birkaç malzemeyle yapabileceğiniz pankek tarifi...
Malzemeler
- 2 yumurta
- 1 yemek kaşığı şeker
- Kulak memesinden daha koyu kıvama gelene kadar un
- 1 paket vanilya
- 1 paket kabartma tozu
Pankek yapılışı
- Tüm malzemeleri iyice çırpın. Dilerseniz mikser kullanabilirsiniz.
- Yapışmaz teflon tavaya biraz yağ dökün ve yağı tüm tavaya yayın. Hamurdan küçük parçalar alarak hamurun tavada yayılmasını bekleyin.
- Pankekler göz göz olduğunda pişmiş demektir. Diğer tarafını çevirin ve her iki tarafın da pişmiş olduğuna emin olun.
- Servis önerisi olarak; pankekleri sade olarak da yiyebileceğiniz gibi meyve, krema veya şurup ile de tüketebilirsiniz.