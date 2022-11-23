Kahvaltılara lezzet katan Pankek tarifi ve püf noktaları!

Özellikle hafta sonları kahvaltıların vazgeçilmezi haline gelen pankek hem lezzetli hem de doyuruyor. Ayrıca yapımı çok kolay. İşte lezzetiyle baş döndüren pankek tarifi...

Son zamanlarda her bölgede popüler hale gelen ve lezzetiyle kendine hayran bırakan pankek, az malzemeyle yapılan tasarruflu bir tariftir.

Genellikle kahvaltıda tercih edilse de istediğiniz zaman pankek tarifi için mutfağa girebilirsiniz. Çünkü yapılışı hem pratik hem de kolay.

Çayın yanında tercih etmek isterseniz üzerine şurup, krema veya meyve eklendiğinde bir tatlıya dönüştürebilirsiniz. Ya da enfes lezzetini taçlandırmak için reçel, krem çikolata veya bal kullanabilirsiniz.

İşte birkaç malzemeyle yapabileceğiniz pankek tarifi...

Malzemeler

2 yumurta

1 yemek kaşığı şeker

Kulak memesinden daha koyu kıvama gelene kadar un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Pankek yapılışı