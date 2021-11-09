Kahvaltıların yeni favorisi: Sütlü biber kavurması

Birbirinden çeşitli, rengarenk tariflerle donatılmış kahvaltı sofraları hepimiz için vazgeçilmezdir. Yine kahvaltılarınıza eşlik edecek, az malzemeli ve çok pratik bir tarifle geldik; sütlü biber...

Tam bir C vitamini deposu olan ve lezzetine doyum olmayan olan biberi bir de böyle deneyin! Sadece 3 malzeme ile yemelere doyamayacağınız, oldukça pratik ve çok lezzetli bir kahvaltılık tarif olan sütlü biber kavurması için gerekli malzemeler:

10 sivri biber

2 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı un

2 su bardağı süt

1 tatlı kaşığı tuz

Üzeri için;

1 yemek kaşığı zeytinyağı veya tereyağı

1 çay kaşığı kırmızı toz biber

SÜTLÜ BİBER KAVURMASI NASIL HAZIRLANIR?

Zeytinyağını tavada ısıtın.

Sivri biberlerin çekirdeklerini çıkarıp iri parçalar şeklinde doğrayın ve tavaya alın. Birkaç dakika kavurun.

Unu ilave edip kavurmaya devam edin. Soğuk sütü yavaşça ekleyin ve koyulaşıncaya kadar pişirin.

Tuzla tatlandırın.

Küçük bir tavada zeytinyağını ısıtın ve kırmızı toz biberi ekleyip karıştırın.

Biberlerin üzerine gezdirip sıcak servis yapın.

Afiyet olsun...