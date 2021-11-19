Kahve keyfinize leziz alternatif: Çikolatalı yumuşak kurabiye

Çay saatlerimizin ve kahve keyfimizin olmazsa olmazı kurabiyelerdir. Kurabiyenin de olmazsa olmazı tabiki çikolata. Sizlere yapılacak en leziz çikolatalı kurabiye tariflerinden biriyle geldik...

Fırından çıktığında yumuşacık olan ve çay/kahve saatlerinizin baş tacı olacak cookie formunda bu kurabiyelere bayılacaksınız! Bir bardak süt eşliğinde, çocuklarınızı da bu kurabiyelerle mutlu edebilirsiniz...

ÇİKOLATALI YUMUŞAK KURABİYE İÇİN MALZEMELER

125 gr oda ısısında tereyağı

1 yumurta

1 çay bardağı (tercihen) esmer şeker, yarım çay bardağı beyaz şeker

1 vanilya

1 çay kaşığı dolusu kabartma tozu

1 tatlı kaşığı nişasta

3,3 buçuk çay bardağı un

1 yemek kaşığı kakao

Damla veya parça çikolatalar

HAZIRLANIŞI

Un hariç tüm malzemeleri karıştıralım.

Unu ve çikolatayı ekleyip hamuru ikiye bölelim.

Hamurun bir yarısına kakaoyu ekleyip yoğuralım.

İki çeşit olan hamurumuzu ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp tepsiye dizelim ve buzdolabında 15 dk bekletelim.

180-200 derece önceden ısınttığımız fırında 15-20 dakika pişirelim.

Kurabiyelerinizin ekstra yumuşak olmasını istiyorsanız 15 dk pişirmeniz yeterli olacaktır.

Kurabiyelerinizin düz bir şekilde olmasını isterseniz fırından çıkar çıkmaz bir bardakla hafif bastırın.

Kurabiyelerimizi sıcak haliyle süt, kahve ya da çay eşliğinde tüketelim. (Kurabiyeler bekledikçe sertleşecektir fakat ısıtıldığında tekrar yumuşak hale geri dönerler.) Afiyet olsun...