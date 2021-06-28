Kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Tavla, iskambil, okey yasağı bitti mi?

Kademeli normalleşmenin üçüncü kısmına dair genelgede kahvehanelerin durumuna dair detaylar da yer aldı. Peki kahvehane yasakları bitti mi? Kıraathanede tavla, okey, iskambil oynamak serbest mi?

Kabine toplantısının ardından normalleşme kararlarının duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın akabinde İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine normale dönüş genelgesi gönderdi.

Yeni normalle ilgili son genelgede kahvehane, kıraathane gibi işletmelerde oyun oynatılmasına dair karara da yer verildi.

Kahvehane ve kıraathanelerde okey, tavla, iskambil gibi oyunlara hijyen tedbirleri gerekçesi ile yasak getirilmişti. Türkiye'de koronavirüse karşı aşılama va vaka sayılarındaki azalma ile esneme kararları alındı.

Bu kapsamda 1 Temmuz itibariyle normalleşmede üçüncü etaba geçiliyor.

Vatandaşlar, kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Tavla, iskambil, okey oynama yasağı bitti mi? sorularını araştırmaya başladı.

Peki kahvehanelerde oyun oynamak serbest mi? Tavla, iskambil, okey oynamak yasak mı? İşte ayrıntılar...

KAHVEHANE YASAKLARI BİTTİ Mİ?

Merakla beklenen 1 Temmuz 2021 sonrası yeni kararların yer alacağı İçişleri Bakanlığı genelgesi yayınlandı.

Buna göre; Kahvehane, kıraathane gibi iş yerlerinde oyun oynatılmasına dair kısıtlamalar 1 Temmuz'dan itibaren sona erecek.

KAHVEHANEDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?

Bakanlığı yayımladığı genelgede şu ifadelere yer verildi;

"Kahvehane, kıraathane gibi kağıt, taş vb . oyunların oynandığı işyerlerinde söz konusu oyunların oynanmasına/oynatılmasına dair mevcut kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren sona erdirilecek ve oyun oynanmasına/oynatılmasına müsaade edilecektir.

*Sokağa çıkma kısıtlamalarının sona ereceği 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren tüm işyerleri; ruhsatlarındaki faaliyet konusuna göre ilgili idare tarafından belirlenmiş olan açılış-­kapanış saatleri çerçevesinde faaliyet gösterebilecektir."