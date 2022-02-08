Kahvenin içerisine limon atmanın mucizevi faydaları

Limon ve kahvenin faydalarını bilmeyen yoktur. Peki, Kahve ile limon birleşirse ne olur? Bu iki mucizevi ürün birleşirse faydaları iki katına çıkıyor ve zayıflama noktasında kişiye yardımcı oluyor.

Mutfaklardan, sofralardan eksik etmediğimiz ve kokusu ile akılları başından alan Türk kahvesinin hatırı tam 40 yıl...

Herkesin gönül bağı kurmasında bir araç olan kahve, astım riskini azaltıyor ve kolesterolü düşürüyor. Diyabet ve parkinson rahatsızlıklarını önlemeye yardımcı olan kahve, diyabet riskini ise önlüyor.

Pankreas kanseri riskini azaltan Türk kahvesi, sinir sistemi hastalıklarına iyi geldiği için depresyonu önlemeye yardımcı oluyor.

Yalnız içecek olarak değil ayrıca tatlıların içinde aroma halinde de kullanılabilen Türk kahvesi, keklere lezzet katıyor ve ağızda unutulmaya bir tat bir bırakıyor.

Kalın bağırsak kanseri riskini yüzde 25, safra kesesi rahatsızlıklarını yüzde 45 oranında azalttığı bilinen Türk kahvesini günde bir defa içmeyi unutmayın.

Kahvenin bu faydalarından daha fazlasına sahip olan limon; zengin bir C vitamini kaynağıdır. Cildin parlamasına yardımcı olur ve lekeleri azaltır.

İyi bir temizleyici olan ve yanıkları gidermeye yardım eden limon, yara izleri ile küçük kanamalara iyi geliyor.

Diş bakımına katkı sağlayan limon hazımsızlığı önlüyor aynı zamanda da ateşi düşürmeye yardımcı oluyor.

Düzenli limon tüketimi oksidatif stresi önlemeye yardımcı oluyor ve demir emiliminin artmasını sağlıyor.

Tek tek faydalarını ele aldığımız limon ve kahve birleşirse ne olur? Bu iki mucizevi ürün bir araya gelince faydaları iki katına çıkıyor.

LİMON VE KAHVENİN BİRLEŞİMİ

Limon ve kahve birleşimi sindirim sistemini iyi gelir ve çalışmasına katkı sağlar. Enerji veren bu karışım, gün içinde zinde hissettirir.

Enerjinizin bitmeye başladığını hissettiğiniz anlarda limonlu kahve içebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandıran bu karışım, daha hızlı kilo vermenize yardımcı olur. Bu nedenle diyet listenizin kenarına not almayı unutmayın.

Şiddetli baş ağrısına iyi gelen bu karışım, kronik ağrı çekenlerin derdine derman olacak. Bu nedenle akşam işten eve geldiğinizde bir bardak tüketebilirsiniz.

Ayrıca öğütülmüş kahveyi limon ile karıştırıp üzerine bal eklemek ishali kesiyor. İshal sorunu yaşayanlar mutlaka denesin.

Antioksidan özelliği sayesinde de vücudu toksinlerden arındırmaya yardımcı oluyor.

LİMONUN BESİN DEĞERİ

100 gram limonun besin değerleri aşağıdaki gibidir: