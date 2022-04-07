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    Kahveseverleri yıkan haber: Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

    Dünyaca ünlü kahve markası Starbucks, kahve fiyatlarına yaklaşık yüzde 25 oranında zam yaptı. Zamma ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken birçok kişi sosyal medyada tepkilerini dile getirdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.04.2022 - 14:27
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    Kahveseverleri yıkan haber: Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı! İşte yeni fiyatlar

    Son dönemde Türkiye'de artan döviz kuru ve enflasyon nedeniyle hammadde başta olmak üzere birçok ürünün fiyatı arttı.

    Neredeyse tüm sektörlerden zam haberleri peşi sıra gelirken ABD merkezli dev kahve zinciri Starbucks da kahve içmeden ayılamayanları üzen bir karar aldı.

    Türkiye'de de birçok şubesi bulunan Starbucks'ın tüm kahve ürünlerine zam yaptığı iddia edildi.

    Yaklaşık %25 zam iddiası

    7 Nisan sabahı Starbucks şubelerine giden kişilerin aktardıklarına göre, ürünlerin fiyatları yaklaşık yüzde 25 oranında zamlandı.

    Starbucks'tan zamma ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmezken birçok kişi, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla tepkilerini dile getirdi.

    Kahveseverleri yıkan haber: Starbucks kahve fiyatlarına zam yaptı! İşte yeni fiyatlar #1

    İşte yeni fiyatlar

    Starbucks'ın popüler ürünlerinden bazılarının zamlı fiyatları şu şekilde:

    • Cool Lime (Küçük): 30 TL
    • Caffé Latte (Küçük): 23,75 TL
    • White Chocolate Mocha (Küçük): 34,25 TL
    • Caffé Americano/Iced Caffé Americano (Küçük): 21,75 TL
    • Chai Tea Latte (Küçük): 29,75 TL Ahududulu Cheesecake: 33,25 TL

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