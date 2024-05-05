Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için Edirne'ye akın var Edirne'de 4-5-6 Mayıs tarihlerinde düzenlenen, Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi bölgeye akın etti. Ziyaretçiler bugün Kakava ateşinin yakılmasını beklerken diğer yandan da yetkililer yoğunluğa karşı önlem alıyor.

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DHA

Edirne önemli bir ektinliğe ev sahipliği yapıyor.

Sadece yöre halkı için değil tüm ülkenin dikkatinin yoğunlaştığı bu şenlik turizm açısından da çok önemli.

Baharın müjdecisi Kakava-Hıdrellez Şenliklerine takip etmek için Edirne'ye binlerce kişi akın etti.

Bu şenlik, baharın habercisi

Edirne'ye, UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ndeki, "baharın habercisi" olarak nitelenen Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için binlerce kişi geldi.

Kakava ateşi bugün yakılıyor

Şenlik kapsamında Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de yapıldığı Er Meydanı'nın bulunduğu tarihi Sarayiçi yarımadasında bugün saat 15.45’te Kakava ateşi yakılacak.

Kakava ateşinin yakılmasından önce kente gelenler, yoğunluk oluşturdu.

Turistler Selimiye Camisi Meydanı'nı doldurdu

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde gelen turistler, başta Selimiye Camisi Meydanı, Tahmis Meydanı ve Sarayiçi'nde davul zurna eşliğinde oyunlar oynayarak, renkli görüntüler ortaya koydu.

Yoğunluk nedeni ile önlemler alındı

Edirne'ye yaşanan akın nedeniyle trafikte aksamalar meydana gelirken, valilik yoğunluk nedeniyle bazı önlemler aldı.

Ağır taşıtların girişi yasak

Valilik, il merkezine hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon gibi araçların şenliklerin bitimine kadar il merkezine girişinin yasaklandığını duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Hıdrellez-Kakava Şenlikleri dolayısıyla oluşan yoğun trafik akışının güvenle seyredebilmesi için il merkezinde hafriyat ve ağır yük taşıyan kamyon cinsi büyük araçların akşam Hıdrellez-Kakava Şenlikleri bitimine kadar trafikte seyrine izin verilmeyecek. Hıdırellez-Kakava şenlikleri dolayısıyla yoğunluk yaşanan bölgelerde trafik akışının güvenli olarak seyredebilmesi için Karaağaç mevkisinden il merkezi istikametine gitmek isteyen sürücülerin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü kullanmalarına müsaade edilmeyecektir.

Araçlara alternatif yollar önerildi

Karaağaç'tan il merkezine dönecek sürücülerimizin Dr. Mehmet Müezzinoğlu ve NATO köprülerini kullanması gerekmektedir. İl merkezinden Karaağaç istikametine gitmek isteyen sürücülerimizin tarihi Tunca ve Meriç Köprüsü'nü tek yönlü olarak kullanmasına izin verilecektir.

"Evde ne varsa topladık giydik"

Kakava-Hıdrellez Şenlikleri için İstanbul'dan gelen Nurcihan Yurdakul, yaşadıklarını şöyle anlattı:

Beylikdüzü'nden geliyoruz. Grup olarak böyle bir etkinliğe dahil olmak istedik. Evde ne varsa topladık giydik, hava da çok güzel olduğu için burada eğlenmeye geldik. Her sene Kakava'ya geliyoruz, bu sene hava da ambians da çok güzel.

"Kafa nereye, biz oraya"

Öğleden sonra Kakava ateşini yakacağız, sonrasında da kafa nereye biz oraya.

İzmir'den dileklerini hazırlayıp geldiler

Atiye Olgaç ise şu ifadeleri kullandı:

İzmir'den geliyoruz, ortam çok güzel, insanlar çok eğlenceli. Yaklaşık 50 kişilik grubumuzla geldik. Bu gece kalacağız, akşam ateşin başına gideceğiz. Yarın da belirli lokasyonları gezip geri döneceğiz. Sabah özellikle suyun başında dilek dileyeceğiz, dileklerimiz de hazır.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)