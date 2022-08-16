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    Kalbi olmadan 118 gün yaşadı! D’Zhana Simmons'ın inanılmaz hikayesi..

    Amerikalı D’Zhana Simmons tam 118 gün kalbi olmadan yaşadı.Simmons'un ilginç hikayesi tüm dünyada konuşuldu..
    • 16.08.2022 - 12:40
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    Kalbi olmadan 118 gün yaşadı! D’Zhana Simmons'ın inanılmaz hikayesi..

    Miami'de yaşayan D’Zhana Simmons isimli genç kadın inanması güç bir olay ile dünyaya ismini duyurdu.Yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle çok zor günler atlatan D’Zhana Simmons kalbi olmadan tam 118 gün yaşadı.

    Zayıf, büyümüş ve kanı yeterli pompalayamayan kalbi sebebiyle doktorların yeni kalp takmak istediği Simmons'ın başına gelenler tıp tarihine geçti.

    Kalbi olmadan 118 gün yaşadı! D’Zhana Simmons ın inanılmaz hikayesi.. #1

    Kalp genleşmesi teşhisi konulan Amerikalı D’Zhana Simmons'a yeni bir kalp takıldı ancak Simmons'ın bedeni bu kalbi reddetti.

    Kalbi olmadan 118 gün yaşadı! D’Zhana Simmons ın inanılmaz hikayesi.. #2

    D’Zhana Simmons'a takılan bu kalp hemen çıkartılarak yeni bir kalp arayışına girildi. Bu yaşanan olaylar üzerine doktorları Simmons’a, uygun kalp bulunana kadar kanın pompalanmasına yardımcı olacak suni kan pompalama cihazı takarak hayatta kalmasını sağladı.

    D’Zhana Simmons tam 118 gün bu cihaz ile hayata tutunarak kalbi olmadan hayatta kalmayı başardı.O dönemi "Korkutucu" olarak nitelendiren Simmons 118 gün sonra bulunan uygun kalp ile hayatına devam ediyor.

    Kalbi olmadan 118 gün yaşadı! D’Zhana Simmons ın inanılmaz hikayesi.. #3




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