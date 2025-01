AA

Yaz aylarında yeşil ve mavinin birleşerek doğa harikası yarattığı Rize, doğa turizmini kış aylarına da taşıyor.

Bu kapsamda şehrin önemli yaylalarındaki kar kalitesi, kayak tutkunlarının rotasını Doğu Karadeniz'in incisi Rize'ye çevirtiyor.

Güneysu ilçesi sınırlarında bulunan 1800 rakımlı Handüzü Yaylası, kar kalitesi doğal güzellikleriyle doğa ve kayak tutkunlarının uğrak noktası oldu.

ÜLKE GENELİNDE EN YÜKSEK KAR KALINLIĞI

Rize-Artvin Havalimanı'na 70, Rize merkeze ise 35 kilometre uzaklıktaki yaylada kar kalınlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verilerine göre 184 santimetre olarak ölçüldü. Buna göre Handüzü Yaylası, ülke genelinde en yüksek kar kalınlığının ölçüldüğü yer oldu.

Doğal güzellikleriyle yazın yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgi gösterdiği yayla kışın da kayak yapmak isteyenleri ağırlıyor. Son günlerde bölgede aralıklarla etkili olan yağış, yerli ve yabancı turistleri yeniden yaylaya çekti.

Kayak yapan ve kar motoruyla yaylayı gezen misafirler, seyrine doyumsuz manzaranın tadını çıkardı.

Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, kasım ayında Rize Spor Turizmi Çalıştayı'nı gerçekleştirdiklerini anımsattı.

"TÜRKİYE'DE EMSALSİZ MEKANLAR"

Çalıştayın temel konu başlıklarından birinin de kış sporları olduğunu belirten Baydaş, kış sporlarıyla ilgili çalışmalarda önemli merkezlerinin Çamlıhemşin ilçesindeki Galer Düzü mevkii ile Güneysu ilçesine bağlı Handüzü Yaylası olduğunu ifade etti.

Bölgenin önemine dikkati çeken Baydaş, "Galer Düzü mevkii ve Handüzü Yaylası, kar kalitesi ve karın uzun süre kalışı yönüyle Türkiye'de emsalsiz mekanlar. Buraların altyapılarını tamamlamaya çalışacağız." dedi.

"ÇOK CİDDİ ÇALIŞMALARIMIZ VAR"

Baydaş, kara yolları ağına alındıktan sonra her iki bölgedeki yolların standardını sağlayacaklarını vurgulayarak "Ondan sonra da kış sporlarının sağlıklı yapılabilmesi için zeminleri oluşturmaya çalışacağız. Bu yönüyle çok ciddi çalışmalarımız var. Hem bu sporun içinde olan federasyonlarımızın ve organizasyonlarımızın gelip yerinde incelemeleri hem de gerek kamunun gerekse özel sektörün yatırım için buralara bakmasıyla çok ciddi gelişmelerin olacağını görüyoruz." diye konuştu.

"ÇOK GÜZEL BİR GELECEK GÖRÜYORUM"

Kış sporlarının karla mümkün olduğunu belirten Baydaş, şöyle devam etti:

Galer Düzü mevkii ve Handüzü Yaylası, ekimden mayısa kadar kar örtüsünün kaldığı mekanlar. Özellikle bu iki merkezde şehrimiz açısından çok güzel bir gelecek görüyorum. Şehrin sportif altyapısını da buna göre dönüştürmeye çalışıyoruz. İnşallah adım adım bu öngördüğümüz şeylere ulaşacağımızı temenni ediyorum.

"ÇOK GÜZEL BİR LOKASYON"

Yaylada kayak yapan Adnan Er ise Handüzü Yaylası'nın kış sporları için güzel bir yer olduğunu, zaman zaman yaylada kaydığını söyledi.

Son zamanlarda bölgede Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Rize Valiliği'nin çalışmalarıyla kayak açısından güzel gelişmeler olduğunu anlatan Er, "Handüzü Yaylası'nda yaklaşık 2 metre kar var. Denize çok yakın bir mesafedeyiz. Bundan dolayı bölge çok kar alıyor. Normalde 2 bin metrede çok fazla kar yoktur Türkiye'nin diğer bölgelerinde." ifadelerini kullandı.

GÜZEL BİR KIŞ SPOR MERKEZİ OLACAK

Er, yaylanın Doğu Karadeniz ve Rize açısından çok özel bir yer olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

Kayak kültürünün bu bölgede yerleşmesi için çok güzel bir lokasyon. Biz burada sürekli bu sporu yapıyoruz. Handüzü Yaylası aynı zamanda kayaklı koşu için de sertifikalandırılmış bir yer.



Uluslararası Kayak Federasyonu tarafından burada kayak koşu yarışları yapılabilir. Kayaklı koşunun bir branşı bölgemize çok uygun spor. Bölge insanının çok başarılı olacağını düşünüyorum. Son iki yıldır atılan adımlar sayesinde buranın güzel bir kış spor merkezi olacağına inanıyorum.

RUSLAR HANDÜZÜ'NÜ KEŞFETTİ

Yerli turistler kadar yabancı turistler de bölgeye ilgi gösteriyor.

Handüzü özellikle Rus kayakçıların gözdesi oldu.

Rusya’dan Türkiye’ye kayak yapmak için gelen profesyonel kayakçı Artem Kurochkin, “Türkiye ve Rusya dost bir ülke. İnsanları dost canlısı, muhteşem bir ülke. Buraya ilk kez kışın geldik, gerçekten her şeyi seviyoruz. Yemekler, hava, insanlar, her şey harika. Henüz ikinci günümüz şu anda. Hala keşfetmeye devam edeceğiz. Şu ana kadar her şeyi gerçekten beğendim. Kar çok güzel. Yemekleri çok güzel. Güneş, her şey çok mükemmel.” dedi.

"ÇOK SIKI BİR MUTFAK, İLGİNÇ İNCANLAR"

Rusya’dan gelen bir başka profesyonel kayakçı Kristina Timofeeva ise ülkesine döndüğünde tüm arkadaşlarının Rize'ye gelmesi için doğayı anlatacağını ifade ederek “Rus halkının kesinlikle buraya geleceğinden ve her Rus'un burayı ziyaret etmesi gerektiğinden fazlasıyla eminim. Çünkü burası muhteşem, kara bakın, inanılmaz güzel doğa. Çok sıkı bir mutfak, ilginç insanlar, bu yüzden ben şahsen geleceğim. Döndüğümde de arkadaşlarımın da Rusya'dan geleceğini umuyorum.” dedi.