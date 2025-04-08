Mart 2025, Avrupa'da 'en sıcak mart' olarak kayıtlara geçti

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Avrupa Birliği'nin Copernicus uydu izleme sistemi, Mart 2025'in Avrupa'da 'en sıcak mart' olarak kayıtlara geçtiğini bildirdi.

Copernicus tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Mart 2025 14,06 derecelik ortalamayla küresel olarak ikinci en sıcak mart ayı oldu.

SICAKLIK SANAYİ ÖNCESİ SEVİYEDEN FAZLA ÖLÇÜLDÜ

Bu değer, 1991-2020 ortalamasının 0,65 derece ve mart ayı için (1850-1900 yıllarını kapsayan) 'sanayi öncesi seviye'nin 1,60 derece üzerine karşılık geldi.

Mart 2025'te sıcaklık, 2024'ün rekor kırılan mart ayından 0,08 daha az ölçüldü.

Diğer yandan Mart 2025, küresel ortalama hava sıcaklığının sanayi öncesi seviyeden 1,5 derece fazla ölçüldüğü son 21 ay içerisindeki 20. ay oldu.

AVRUPA EN SICAK MART AYINI YAŞADI

Avrupa'da ise Mart 2025'te ortalama sıcaklık 6,03 derece ölçüldü.

Bu, 1991-2020 mart ayı ortalamasının 2,41 derece üzerine çıktı.

Böylece geçen ay, Avrupa için en sıcak mart oldu.

AVRUPA GENELİNDE SICAKLIK ORTALAMANIN ÜZERİNDEYDİ

Sıcaklıklar Avrupa genelinde ağırlıklı olarak ortalamanın üzerinde gerçekleşti.

En büyük sıcaklık anomalileri doğu Avrupa ve güneybatı Rusya'da kaydedilirken, İber Yarımadası'nda ortalamadan daha soğuk sıcaklıklar hissedildi.

REKOR SEVİYEDE YAĞIŞLI MART AYI YAŞANDI

Açıklamada Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi İklim Stratejisi Lideri Samantha Burgess'in şu ifadelerine yer verildi: