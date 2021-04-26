Kalpleri ısıtan hikayesiyle: Keşkül

Osmanlı mutfağından günümüze kadar uzanan tatlılar arasında yeri ayrı olan keşkül, iftar sonrası tatlı isteğiniz için hafif bir seçenek olacak…

Yoksul çanağı olarak bilinen Keşkül-ü fukara, zaman içerisinde kısalmış ve sevilen sütlü arasında yerini almıştır. Adını aldığı kap olarak bilinen Keşkül-ü fukara, Mevlevi dervişlerinin nefislerini yenmek, gururlarını köreltmek için insanlardan bir şeyler istemede kullandıkları bir kap olarak biliniyor. Dervişler ve dilenciler tarafından kullanılan, Hindistan cevizi veya abanozdan yapılmış olan bu çanaklar, oval bir kap şeklindedir ve bir zincir ile omuza asılır. Omuz dışında boyuna asılarak, kemere takılarak da kullanıldığını kaynaklardaki derviş resimlerinde görülmüştür. Dervişler topladıkları sadakayı veya kendilerine verilen gıdayı bunun içine koyarlarmış.

Rivayete göre Osmanlı döneminde dervişler ve bazen de tedbil-i kıyafet gezen Kadılar halkın içine karışıp, dilencilik yaparak topladıkları paraları dergahlara ve imâretlere bağışlarmış. İşte, bu paralar ile de keşkül tatlısı yapılıp fakir halka dağıtıldığı söylenir. Osmanlı döneminde kolay yapımı ve besleyici olması nedeniyle sıklıkla aşevlerinde yapılıp dağıtılırmış. Damaklarda eşsiz tat bırakan keşkül, bugün iftar sofralarınıza bereketiyle geliyor.

Keşkül Tarifi VİDEO

KEŞKÜL TARİFİ

Malzemeler

- 1 su bardağı toz badem

- 1 su bardağı toz şeker

- 3 yemek kaşığı pirinç unu

- 1 litre süt

- 1 adet yumurta sarısı

Yapılışı

Orta boy tencerenin içerisine sütü alın ve üzerine şeker, pirinç unu ve yumurta sarısını ilave edin. Kısık ateşte tel çırpıcı ile sürekli karıştırarak topak kalmayıncaya kadar karıştırın. Ardından toz bademi de ilave edip karıştırmaya devam edin.

Karışım kıvam almaya başladıysa ve artık küçük küçük tıngırdıyorsa tahta kaşık testini yapabilirsiniz. Tahta kaşık testi için, temiz bir tahta kaşığı keşkül içerisine bir kere daldırıp çıkarın ve kaşığın arkasına parmağınızla bir çizgi çekin. Parmağınızın geçtiği boşluk geri birleşmiyorsa kıvamınız tamam demektir.

Kıvam alan tatlınızı servis tabaklarına eşit miktarda aktarın ve oda sıcaklığına geldiğinde buzdolabında 2 saat dinlendirin. Üzerine Antep fıstığı, file badem ya da çeşitli meyveler ekleyerek de servis edebilirsiniz.

Afiyet olsun…