'Kalplerin Prensesi' Diana'nın ölüm yılı: Prenses Diana nasıl öldü, suçlu kim?

'Kalplerin Prensesi' Diana'nın ölüm yılı: Prenses Diana nasıl öldü, suçlu kim?

Güzelliği ve iyi kalpliliği ile akıllara kazanan Diana, 24. ölüm yılında anılıyor. Diana'yı sevenler ve özleyenler ise "Prenses Diana nasıl öldü, suçlu kim?" sorusunu gündeme taşıdı.

Prenses Diana ve Prens Charles'ın evliliği çok kötü gitti ve kısa sürede boşanmayla sonuçlandı.

Diana evliliği dışında da oldukça sevildi ve gönüllerde taht kurmayı başardı.

Kraliyet'in kendisini kabul etmediğini ve özgür olmak istediğini söyleyen Diana, 31 Ağustos 1997 yılında Paris'te geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.

Bu ölüm o dönem herkesi üzerken, Diana'nın kaza anında yaşadığı ve hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi.

Kraliyet Ailesi'nde, Prenses unvanını kullanan ilk isimlerden olan Diana'nın ölümüne dair delillerin ise hükümet arafından gizlendiği söylentiler arasında..

Peki, "Prenses Diana nasıl öldü, suçlu kim?"

PRENSES DİANA NASIL ÖLDÜ, SUÇLU KİM?

Trafik kazası sonucu vefat eden Diana'nın ölümü hala araştırılıyor. Kaza haberi duyulduktan sonra Prenses'in suikaste kurban gittiği iddiaları konuşulmaya başlandı.

Prens Charles'le boşandıktan sonra yeniden evlenmeye hazırlanan Lady Diana tatil için Paris'e gitti. Paris'te otel çıkışı görüntülenen Diana, şoförünün kullandığı araca bindi.

Gelen bilgiler ise Prenses'in basından kaçmak istediği yönündeydi. Diana, o dönem evlenmek üzere olduğu erkek arkadaşı Dodi ve şoförün ölümüyle sonuçlanan kaza, gece yarısı bir tünelde gerçekleştiği için ne olup ne bittiği tam olarak bilinmiyor.

Hükümet herkesi üzen ölüme dair delillere sansür uyguladı ve gizledi. Ancak bazı kişiler ve kaynaklar, Diana'nın ölümünden Kraliçe'yi sorumlu tutuyor.

SON SÖZLERİ ORTAYA ÇIKTI

Olaya müdahale eden ekibin başında bulunan Xavier Gourmelon, Prenses Diana'nın kurtulacağına emin olduğunu söyledi.

Gourmelon, Diana'nın son sözlerinin, "Tanrım, neler oldu?" şeklinde olduğunu belirtti.