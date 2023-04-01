Kamerunlu Hristiyan genç Müslüman oldu

İHA
Gümüşhane Yeni Mahalle Mevlana Camii’ne dün cuma namazı vaktinde gelen Kamerunlu bir genç Müslüman olmak istediğini cami imamı Nurullah Çelik’e söyledi.
Müslüman olmak isteyen Kamerunlu genci cami cemaatinin huzuruna çıkaran imam Çelik, Kelime-i Şehadet getirerek tekrar etmesini istedi.
Adı Şamil oldu
İmam Nurullah Çelik Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan gence Şamil ismini verirken, cami cemaati Şamil’i alkışladı.
O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.