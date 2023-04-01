İHA

Yeni Mahalle Mevlana Camii’ne dün cuma namazı vaktinde gelen Kamerunlu bir genç olmak istediğini imamı Nurullah Çelik’e söyledi.

Müslüman olmak isteyen Kamerunlu genci cami cemaatinin huzuruna çıkaran imam Çelik, Kelime-i Şehadet getirerek tekrar etmesini istedi.

Adı Şamil oldu

İmam Nurullah Çelik Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman olan gence Şamil ismini verirken, cami cemaati Şamil’i alkışladı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntüler sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Kamerunlu Hristiyan genç Müslüman oldu
Kamerunlu Hristiyan genç Müslüman oldu