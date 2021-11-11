Kamu Denetçiliği Kurumu 20 personel alımı: KDK uzman yardımcısı alımı başvuru tarihleri ve şartları 2021

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), sözlü sınav sonuçlarına göre 20 Kamu Denetçiliği uzman yardımcısı alımı yapacak. Peki 2021 KDK 20 personel alımı başvuruları ne zaman, başvuru şartları nelerdir?

Kamu Denetçiliği Kurumunda Genel İdare Hizmetleri sınıfında açık bulunan 9'uncu derece kadrolarda görev yapmak üzere, sözlü sınav sonuçlarına göre 20 adet Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı yapılacak.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylardan 2020 veya 2021 yılı Kamu Personel Seçme Sınavı'ndan (KPSS) aşağıdaki tabloda belirtilen puan türlerinden en yüksek puandan başlamak üzere, alım yapılacak kadronun 4 katı kadar aday sözlü sınava katılmaya hak kazanacak.

Peki 2021 Kamu Denetçiliği Kurumu 20 personel alımı başvuruları ne zaman başlıyor, başvuru şartları nelerdir? İşte 2021 KDK 20 Kamu Denetçiliği Uzman Yardımcısı alımı başvuru şartları ve tarihleri...

SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Sınav başvuruları 15-29 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacak. Başvurular e-Devlet Kamu Denetçiliği Kurumu – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr üzerinden gerçekleştirilecek.

Giriş Sınavına başvuranlardan gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya belge verdiği tespit edilenlerin sınav sonuçları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz.

Atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir ve haklarında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

SINAVA KATILMAYA HAK KAZANANLARIN DUYURULMASI, SINAV YERİ VE TARİHİ

1- Başvuru şartlarını taşıyanlar arasından KPSS P4 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday, KPSS P33 ve KPSS P38 puan türüne göre yapılacak sıralama sonucu (en az 70 ve üzeri puan alanlar arasından) ilk kırk (40) aday sözlü sınava çağrılacaktır. Her puan türünde de son sıradaki adaylar ile aynı puana sahip olan adaylar da sınava kabul edilecektir.

2- Sözlü sınava katılmaya hak kazananların listesi, kurumun internet sitesinden (www.ombudsman.gov.tr) ilan edilecektir. Ayrıca adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir. Adaylar sözlü sınav tarihinden on beş (15) gün önce yer, gün ve saat bildirilmek suretiyle çağrılacaktır.

BAŞVURU ŞARTLARI

1- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yer alan genel şartları taşımak.

2- 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS'ye katılmış olmak ve yukarıda yer alan tabloda belirtilen puan türlerinden asgari 70 puan ve üzerinde puan almış olmak,

3- Kurumun kadro ve ihtiyaç durumuna göre:

a) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakültelerinden ya da denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P4 puan I. Grubu için),

b) En az 4 yıllık lisans eğitimi veren siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat ve işletme fakültelerinden ya da bu fakültelere denkliği ilgili makamlar tarafından kabul edilmiş yurt içi veya yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak (KPSS P33 veya KPSS P38 puan II. Grubu için).

4- Giriş sınavının yapıldığı yılın Ocak ayının ilk günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak (01.01.1986 ve daha sonra doğanlar başvurabilecektir.)

SÖZLÜ GİRİŞ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

1 - Eğitimini yurt dışında tamamlamış olanların ise diploma denklik belgesinin aslı veya onaylı örneği

2 - Fotoğraflı özgeçmiş.