Diyanet'ten kan bağışı kampanyası: 'Kan bağışında bulunmak nafile ibadet hükmündedir' Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle "Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı. Kan bağışı yapan personeller ödüllendirildi.

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Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türk Kızılay tarafından "Mevlid-i Nebi ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası" münasebetiyle; Diyanet işleri Başkanlığının önünde "Kan Bağışı Kampanyası" başlatıldı. En çok kan bağışı yapan personellere ödüller verildi.

Bu kapsamda Diyanet İşleri Başkanlığı bahçesinde "Kızılay Kan Bağışı Merkezi" oluşturuldu.

Burada konuşan Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Kadir Dinç, kampanyaya katılarak fedakarlık gösteren her bir personele teşekkür ederek, "Biz, ‘Bir insanı yaşatan, bütün insanlığı yaşatmış gibidir.’ inancının ve anlayışının sahipleri müminleriyiz." dedi.

Kan bağışında bulunmak nafile ibadet hükmündedir

İnsandan insana yapılabilecek en kıymetli ve manası en yüksek bağışlardan birisinin kan bağışında bulunmak olduğunun altını çizen Başkan Yardımcısı Dinç, "Kan bağışında bulunmak Cenabı hakkın bize bahşetmiş olduğu sağlık nimetinin de bir şükrüdür. Allah’ın bize bahşettiği bu sağlık nimeti vesilesiyle ‘Ben de kendi şükrümü kanımdan yine senin rızan için en küçük bir bedel ve en küçük bir ücret beklemeksizin fedakarlıkta bulunuyorum bağışta bulunuyorum.' demektir." diye konuştu.

Kan bağışında bulunmanın nafile ibadet hükmünde olduğunu belirten Dinç, "Hastalarımıza faydamız olsun istiyorum diyerek bu etkinliğe katılmak nafile bir ibadet hükmündedir." şeklinde konuştu.

Diyanet, milletimize örneklik sergilemektedir

Dinç, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın önemli ve toplumsal her faaliyette manevi rehberliği yüksek olan her çalışmada örnek ve önde olduğunu ifade ederek "Kan bağışı kampanyasında da başkanlığımız ve bütün din görevlilerimiz merkezi ve taşrasıyla birlikte bütün çalışanlarımız en önde olması gereken ve milletimize bu anlamda örneklik sergilemesi gereken bir teşkilattır." dedi.

Kan bağışı kampanyasına Diyanet İşleri Başkanlığı merkez yerleşkesinden Başkanlık personelinin destekleriyle başlatıldığını belirten Dinç, "Kan bağışı kampanyasının bütün yurt sathında yayılmasını ve bir bilincin oluşmasını Yüce Mevla’dan niyaz ediyorum." diye konuştu.

Sağlığın en önemli nimetlerden birisi olduğuna vurgu yapan Dinç, "Hepinizce malumdur ki ‘Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi’ Dolayısıyla bizim yapacağımız bu kan bağışları bir kardeşimizin canına ve hayatına dokunmuş olmamıza vesile olacak." dedi.

Düzenli kan bağışında bulunan 25 personel ödüllendirildi

Başkanlık merkez teşkilatın 25 personelin düzenli kan bağışında bulunarak ödül almaya hak kazandıklarını ifade eden Dinç, "Personelimizin arasında düzenli şekilde kan bağışı kampanyasına katılan arkadaşlarımız var. 24 bronz ve 1 gümüş madalya olmak üzere 25 arkadaşımız ödül almaya hak kazandı. Her halde insanın hayatında alabileceği en değerli ödüllerden birisi hem çoluk çocuğa bırakılabilecek en değerli hediyelerden birisi olsa bu madalyalardır diye düşünüyorum." şeklinde konuştu.