Kan grubu A olan, koronavirüse daha yatkın

Kan grubu A olan, koronavirüse daha yatkın

Yapılan araştırmalarda, kan grubu A olanların, koronavirüse yakalanma ihtimalinin daha yüksek olabileceği ifade edildi.

Koronavirüs ve kan grupları arasındaki bağlantıyı inceleyen bir çalışma yapıldı.

Çalışma kapsamında virüsün, solunum hücrelerinde bulunan A grubu kanı etkilediği kaydedildi.

DAHA HIZLI BAŞLIYOR

Laboratuvar deneyleri, koronavirüsün enfeksiyonu hızla başlatacak şekilde hücrelere doğrudan bağlayan bölümünün, aynı zamanda A grubu kanla ilişkili eşsiz moleküllere tutunduğunu gösterdi.

“YÖNTEM BULABİLİRİZ”

ABD'nin Boston şehrindeki görev yapan Doktor Seean Stowell, konuya ilişkin yaptığı açıklamalarda şu sözleri kaydetti:

"Virüsün kan gruplarıyla nasıl iletişime girdiğini daha iyi anlayabilirsek, yeni ilaçlar ya da virüsü önleme yöntemleri bulabiliriz."

Ayrıca Stowell, bu çalışma ile kan grubunun koronavirüs enfeksiyonu üzerindeki etkisinin bir kısmının açıklanabileceği değerlendirmesinde bulundu.

A GRUBU AĞIR SEMPTOMLARA YATKIN

Daha önce yapılan çalışmalarda da kan grubu A olanlarda koronavirüs görülme oranının diğer gruplara göre daha yüksek olduğu, ayrıca daha ağır semptomlar geliştirme eğiliminde olduğu belirlenmişti.

Ayrıca, kan grubu 0 olanların koronavirüse karşı daha dirençli olduğu gözlenmişti.