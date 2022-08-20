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    Kanadalı Remy, 13 yıldır dövme yaptırıyor

    Vücuduna uzun bir süredir dövmeyle kaplattıran Remy, yaşadığı dönüşümden bahsetti.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 16:49
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 17:10
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    Kanadalı Remy, 13 yıldır dövme yaptırıyor

    2009'da dövme yaptırmaya başlayan Kanadalı şef Remy, son değişimiyle ilgili fotoğraflar paylaştı.

    Vücudunun yüzde 95'ini dövmeyle kaplatan bir çocuk babası, hayranlarına son halini gösterdi.

    Dövmeye yıllarını verdi

    200 binden fazla takipçisi olan Remy'nin fotoğrafları, binlerce beğeni ve yüzlerce yorum aldı.

    Remy, dönüşümü için 1200 saatten fazla harcadı ve neredeyse tüm vücudunu boyamak için yıllarını verdi.

    "6 ay içinde yeni projeye başlıyorum"

    Dövmelerinde en ayrıntılı ve karmaşık tasarımları seçtiğini söyleyen Remy, "6 ay içinde yeni bir projeye başlayacağım." dedi.

    Remy'nin dövmeleriyle ilgili sosyal medyada çeşitli yorumlar yapıldı. "Bu inanılmaz", "Sınırları zorlamaya devam et dostum. Yolculuğun ilham veriyor." şeklinde ifadeler kullanıldı.

    Sosyal medyanın gündeminde

    Diğer yorumlarda da "Bundan sonra ne yapacağını görmek için sabırsızlanıyorum", "Kollardaki ilerlemeyi görmeyi dört gözle bekliyorum" denildi.

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