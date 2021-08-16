Kanarya Avrupa arenasında! Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının biletleri satışa çıktı mı?

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından yeniden Avrupa Ligi'nde boy gösterecek. Sarı-lacivertli ekibin, HJK Helsinki ile oynayacağı maçın biletlerinin satışa çıkıp çıkmadığı ise araştırılıyor.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde yeniden mücadele etmeye hazırlanıyor.

Zor günler geçiren ve Avrupa Ligi'nden uzak kalan Kanarya, Vitor Pereira yönetiminde Avrupa Ligi'nde boy gösterecek.

Bu sene her kulvarda başarı hedefleyen ve dün Süper Lig'de oynadığı ilk maçı kazanan sarı-lacivertli ekip, UEFA Avrupa Ligi Play-off turunda Finlandiya temsilcisi HJK Helsinki ile eşleşti.

Maç, 19 Ağustos Perşembe günü saat 21.45'te Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde oynanacak.

Bunu akabinde Fenerbahçe taraftarı, Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının biletleri satışa çıktı mı? sorusunu gündeme taşıdı.

Peki, Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının biletleri satışa çıktı mı?

FENERBAHÇE- HJK HELSİNKİ MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Kulüp sitesinden yapılan açıklamada, "2019-2020 sezonu kombine sahipleri için satışa sunulacak olan karşılaşmanın biletleri; 16 Ağustos Pazartesi Yüksek Divan Kurulu, Kongre Üyeleri, Temsilci üyelerine; 17 Ağustos Salı günü Fenerbahçe Kart sahipleri ve Fenercell abonelerine; 18 Ağustos Çarşamba günü ise saat 15.00’da Genel Satışa sunulacaktır." ifadelerine yer verildi.

Fenerbahçe-HJK Helsinki maçının bilet fiyatları şu şekilde;

MİGROS-SPOR TOTO TRİBÜNÜ 125,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST A-I BLOK 200,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST B-H BLOK 230,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST C-G BLOK 250,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST D-F BLOK 270,00 TL

FENERIUM ÜST - MARATON ÜST E BLOK 300,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT A-I BLOK 350,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT B-H BLOK 450,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT C-G BLOK 520,00 TL

FENERIUM ALT AVİS - MARATON ALT D-F BLOK 625,00 TL

MARATON ALT E BLOK 800,00 TL