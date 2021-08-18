Kanarya Avrupa'da tur peşinde! Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Kanarya Avrupa'da tur peşinde! Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Fenerbahçe, uzun bir aranın ardından Avrupa arenasında boy göstermeye hazırlanıyor. Her kulvarda başarılı olmak isteyen Kanarya, Helsinki ile karşılaşacak. Peki, Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman?

Vitor Pereira'nın öğrencileri bu sene hem ligde hem de Avrupa'da başarılı olmak için kıran kırana bir mücadele sergiliyor.

Fenerbahçe bu sezon her kulvarda başarı isterken, özellikle Süper Lig'de şampiyonluk hedefliyor.

Uzun bir zaman sonra yeniden Avrupa'ya gitmeye hak kazanan Kanarya, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda turunda Finlandiya'nın HJK Helsinki takımı ile eşleşti.

Sarı-lacivertliler Helsinki'yi yenerek bir üst tura çıkmak isterken, taraftarlar ise Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Fenerbahçe-Helsinki maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FENERBAHÇE HELSİNKİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile HJK Helsinki arasındaki UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçı, 19 Ağustos 2021 Perşembe günü oynanacak.

Mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanacak.

Karşılaşma şifresiz olarak TV 8 ekranlarında yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMİ KİM?

Mücadeleyi, Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek.

Benoit Bastien'in yardımcılıklarını yine Fransa Futbol Federasyonu'nda Hicham Zakrani ve Aurélien Berthomieu yapacak.

Maçın dördüncü hakemi ise Jérémie Pignard.

Fenerbahçe - Helsinki maçının rövanşı ise 26 Ağustos Perşembe günü Finlandiya'da oynanacak.