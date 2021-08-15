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    Kanarya 'Mesut'la' uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

    Fenerbahçe sezonun ilk maçında Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçı izleyemeyenler ise "Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?" sorusunu gündeme taşıdı.
    • Haber Merkezi
    • 15.08.2021 - 23:44
    • Güncelleme : 15.08.2021 - 23:50
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    Kanarya 'Mesut'la' uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

    Süper Lig'de ilk yarının perdesi açıldı, takımların nefes kesen mücadelesi başladı.

    Yenilenen kadrolar, yeni başkanlar, yeni hocalar, lige yeni çıkan takımlar, birbirinden farklı hakemler..

    Süper Lig'in 2021-2022 sezonu oldukça hızlı başlarken, açılış maçını geçen yılın şampiyonu Beşiktaş yaptı.

    Beşiktaş sahasında Rize'yi ağırlayarak, taraftarlarına gol resitali izletti.

    Rize karşısında iyi bir galibiyet alan Beşiktaş, diğer rakiplerini beklemeye başladı.

    Beşiktaş'ın rakiplerinden Fenerbahçe ise sezonu Vitor Pereira ile açtı.

    Sarı-lacivertli ekipte ikinci Pereira dönemi başladı. Her kulvarda şampiyonluk hedefleyen Kanarya, bugün Adana Demirspor ile karşılaştı.

    Adana Demirspor, 26 yıl sonra yeniden Süper Lig'e çıktı.

    Süper Lig'de kalıcı olmak isteyen Adana, Fenerbahçe karşısında galibiyet aradı.

    Maçı kaçıran futbolseverler ise Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? sorusunu araştırmaya başladı.

    Peki, Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti?

    FENERBAHÇE- ADANA DEMİRSPOR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

    Fenerbahçe, Süper Lig'in ilk maçında Adana Demirspor'u 1-0 yenmeyi başardı.

    7 eksik ile Adana'ya gelen Kanarya, 46. dakikada yıldızı Mesut Özil'in golü ile galibiyeti yakaladı.

    Sarı-lacivertli ekip mücadelesi ile taraftarı sevindirirken, Adana ise bulduğu pozisyonları gole çeviremedi.

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #1

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #2

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #3

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #4

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #5

    Kanarya Mesut la uçtu: Fenerbahçe-Adana Demirspor maçı kaç kaç bitti? #6

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