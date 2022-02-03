Kandil günü helva yapmak ve dağıtmak sevap mıdır?

Üç ayların ilki Recep ayının ikinci gecesi Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Bu önemli günde ise evlerde helva kokuları yükseliyor. Peki helva yapıp dağıtmak sevap mıdır?

Kandil geceleri, müslüman alemi için oldukça önemli ve kutsaldır. Bu zamanlarda gündüzden geceye dualar edilir, tespihler çekilir, namazlar kılınır ve iyilik yapmaya özen gösterilir.

Üç aylardan ilki Recep ayının ikinci gecesi, yani bugün Regaip Kandili olarak idrak ediliyor. Kandil günlerinde komşularına bir şeyler dağıtmak isteyenlerin ise eli ilk olarak "helva" tarifine gidiyor.

Helva dağıtma kültürü, kandil ve cenaze zamanlarıyla özdeşleşmiştir.

Un veya irmik helvasu kavrulur, komşu ve misafirlere ikram edilir. Peki kandillerde helva yapmak ve dağıtmanın ayrı bir sevabı var mıdır? Ayrıntıları haberimizde...

KANDİL GÜNÜ HELVA DAĞITMANIN SEVABI

Kandil gecelerinde Allah’ın bereketi, bağışlaması ve rahmetinin her zamankinden daha çok olduğuna inanılır. Bu yüzden Müslümanlar, bu geceleri namaz kılarak, dua ederek, Kur’an-ı Kerim okuyarak geçirirler. İsteyenler bu günlerde oruç da tutabilirler.

Kandil nedeniyle lokma tatlıları, helva ve simit yapılıp komşulara ve akrabalara dağıtılır. Bu gecelerde hediye vermek ve kandili kutlamak da güzel geleneklerimizdendir.

Kandiller, Müslümanların birlik ve beraberliğini pekiştiren, aralarındaki kardeşliği güçlendiren, Yüce Allah tarafından af ve bağışlanmaya vesile olan zaman dilimleridir. Bu günlerde yardımlaşmak ve paylaşmak en güzel hayırlardandır.

TARİHTE HELVA PİŞİRME İNANCI

Türk tarihi ve kültürü araştırmacısı Yaşar Kalafat, bu konuyla ilgili "Türk Halk İnançları" adlı kitabında şu ifadeleri kullanmıştır:

"Kırım, Dağıstan, Azerbaycan Anadolu, İran ve Irak Türklerindeki bir inanca göre ölülerin ruhları Cuma akşamları evlerine gelir evin fertlerini adeta kontrol eder, onlar iyi ve güzel işler yapıyorlarsa mesela Kur' an okutup, helva kavurup aile ve çevre fertleri ile iyi geçiniyorlarsa, mutlu olarak dönerler. Sarhoş, kavgacı, geçimsiz, haksızlık yapan bir yaşam içerisinde iseler mutsuz dönerler. Bazı yörelerde "çocuklara güzel otur, dedenin ruhu ziyarete geldi bak, şimdi pencerede" denildiği de olur. Adeta bu dünyadan göçenlerle bu dünyada kalanların ruhları arasında süreklilik arz eden bir iletişim vardır.

Ruhların koku aldıkları inancı vardır. Bunun içindir ki, kandillerde simit, arife ve cuma günlerinde lokma ve helva yapılır. Bunlardan ev halkının yanı sıra konu-komşu ve herkese ikram edilir. Böylece ölülerin ruhunun şad olduklarına inanılır. Ayrıca meleklerin güzel kokudan zevk aldıkları çirkin kokudan rahatsız oldukları inancı da vardır. Buradan hareketle iyi olduğuna inanılan yağ ve un kokusu mübarek olduğu kabul edilen gecelerde kokutularak melekler vasıtasıyla ölülere şefaat dilenilmiş olması da düşünülebilinir. "