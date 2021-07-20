Kandıra sahillerinde bayram yoğunluğu

Kandıra'da sahiller dolarken, tatilciler deniz ve güneşin keyfini çıkardı. Tatilcilerin yoğunluk oluşturduğu Kerpe Plajı havadan görüntülendi.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilen vatandaşlar, Kocaeli'nin gözde tatil mekanlarından birisi olan Kandıra'ya akın etti.

Kandıra ilçesindeki plajlar Kurban Bayramı tatili nedeniyle doldu. Tatilciler, Kerpe Plajı'nda deniz ve güneşin tadını çıkardı.

"PİSLİKLERİNİ PLAJLARA BIRAKIP GİTMESELER.."

Vatandaşların plajları daha temiz tutmaları gerektiğinin altını çizen Beyza Akça, "İzmit’ten geldik. Ara sıra geliyoruz, eve yakın burası. Sabah geliyoruz, akşam dönüyoruz. Öğleden sonra geliyoruz, akşam hava kararınca dönüyoruz.

Burayı daha sakin olur diye tercih ettik ama sakin değil. Yaz malum, hava çok sıcak, o yüzden yoğun. Daha önceki zamanlara göre daha iyi.

Etraf biraz daha temiz olsa, daha bakımlı olsa halkımız böyle yiyip, içip burada pisliklerini bırakıp gitmezse daha güzel olacak.” dedi.

"STRES ATMAYA GELDİK"

Serinlemek için Kandıra’ya geldiğini ifade eden Muttalip Uysal isimli vatandaş, “Adapazarı Serdivan’dan geliyoruz. Stres atmak, serinlemek için geldik. Bildiğimiz, sevdiğimiz yer.

Güzel oluyor. Kuzenlerimle geldim, gayet güzel, kalabalık. Suyu güzel, plajlar on numara temiz.” diye konuştu.

"ZEMİNİ, DENİZİ GÜZEL"

Kuzenleri ile birlikte eğlenmek amacıyla plaja geldiğini belirten Samet Kuyucu isimli vatandaş, “Gebze’den kuzenlerimle birlikte eğlenmeye geldim.

Hem burası yakın olduğu için hem de ortamı iyi olduğu için geldik.

Daha önceden gelmişliğim var, zemini güzel, denizi güzel. Suyu iyi olduğu için yoğunluk olabiliyor.” şeklinde konuştu.