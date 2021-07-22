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    Kandıra'da denize girmek yasaklandı

    Olumsuz hava şartları nedeniyle boğulma vakalarının artması üzerine, Kandıra'da denize girme yasağı uzatıldı.
    • İHA
    • 22.07.2021 - 12:04
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    Kandıra'da denize girmek yasaklandı

    Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

    Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler, Kandıra'ya akın etti.

    Ancak olumsuz hava şartları, boğulma vakalarını beraberinde getirdi.

    YASAK UZATILDI

    Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle, Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

    Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde, olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla, denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.

    Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

    Kandıra'da denize girmek yasaklandı VİDEO

     

    Kandıra da denize girmek yasaklandı #1

    Kandıra da denize girmek yasaklandı #2

    Kandıra da denize girmek yasaklandı #3

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