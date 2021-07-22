Olumsuz hava şartları nedeniyle boğulma vakalarının artması üzerine, Kandıra'da denize girme yasağı uzatıldı.

Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı olan Kandıra ilçesi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı.

Kurban Bayramı tatilini geçirmek isteyenler, Kandıra'ya akın etti.

Ancak olumsuz hava şartları, boğulma vakalarını beraberinde getirdi.

YASAK UZATILDI

Dün başlayan ve çok sayıda boğulma vakasının yaşanmasına sebep olan olumsuz hava koşulları sebebiyle, Kandıra Kaymakamlığı tarafından bazı bölgelerde denize girmek yasaklanmıştı.

Olumsuz hava koşullarının devam ettiği Kandıra sahillerinde, olası boğulma vakalarının yaşanmasını engellemek amacıyla, denize girme yasağı kaymakamlık tarafından bir gün daha uzatıldı.

Kararın ardından ilçe genelinde tüm sahillerde denize girilmesi yasaklandı.

Kandıra'da denize girmek yasaklandı VİDEO