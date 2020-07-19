Dolar
6.8562
0%
Euro
7.8389
0.3726%
Altın
1810.28
0.7199%
Borsa
118786.09
-0.018%
G. Altın
399.117
0.7037%
Bitcoin
63305.11
0.7522%
22ºC
İstanbul
Güneşli 22 C

    Kanguru faresi Ankara'da görüldü

    Dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve nesli tükenme tehdidi altındaki Kanguru Faresi, Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yol üzerinde görüntülendi.
    • İHA
    • 19.07.2020 - 05:40
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Kanguru faresi Ankara'da görüldü

    Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde akşam saatlerinde bir grup genç, yol üzerinde ilginç bir hayvana rastladı. Hayvanı görüntüleyen gençler, daha sonra zarar görmemesi için yol kenarına doğru yönlendirdi.

    DÜNYANIN EN İLGİNÇ 19 HAYVANINDAN BİRİ

    Bir süre sonra gördükleri hayvanı araştıran gençler, dünyanın en ilginç 19 hayvanından biri olarak kabul edilen ve kırmızı listede yer alan Kanguru Faresi olduğunu öğrenince şaşkına döndü.

    DOĞAL YAŞAM ALANLARI ÇÖL İKLİMİ

    Doğal yaşam alanının çöller olduğu anlaşılan ve hiç su içmeden yaşayabilen kanguru faresinin Ankara’da ne aradığı ise merak konusu oldu.

    Kanguru faresi Ankara'da görüldü

    Görüş Bildir