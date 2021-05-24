Kanlı Ay Tutulması 2021: Kanlı Ay tutulması tarihi, özellikleri ve etkileri

Astroloji meraklılarının yakından takip ettiği Kanlı Ay Tutulması için geri sayım başladı. Gökyüzünde görsel bir şölen yaşatacak olan Kanlı Ay tutulması ne zaman, saat kaçta? İşte merak edilenler..

Güneş ışınlarının atmosferden geçerken dalga boylarına göre renk değiştirmesi ile oluşacak Kanlı Ay tutulması için geri sayım başladı.

Astrologlar ve astroloji ile ilgilenenlerin merakla beklediği bu tutulmanın tarihi, özellikleri ve burçlara etkileri de merak konusu oldu.

Güneş, Ay ve Dünya'nın peş peşe dizilmesiyle oluşan Kanlı Ay tutulması ne zaman gerçekleşecek araştırılıyor. Süper Ay ve Tam Ay olarak da bilinen Kanlı Ay tutulması Türkiye'den görülecek mi sorusu da gündemde yerini aldı.

İşte Kanlı Ay tutulmasına dair merak edilenler..

KANLI AY TUTULMASI NEDİR?

Uzun dalga boyunda ki kırmızı ışık atmosferde dağılmadan ilerler. Bu yüzden de aslında gün içinde gökyüzünü masmavi görürken gün doğarken ve batarken kızıla çalan bir renge bürünür.

Tutulma esnasında da Ay'ı bu kızıl dalga boyları aydınlattığından dolayı kızıla çalan- kırmızı- kan renginde bir renkte görürüz. Bu yüzden de “Kanlı Ay Tutulması” denir.

KANLI AY TUTULMASI NE ZAMAN?

En son 2019 yılında yaşanan Kanlı Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs Çarşamba 2021 tarihinde gerçekleşecek.

TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

2021 yılında dünyada gerçekleşecek ama Türkiye'den gözlenemeyecek tutulmalar ve gözlenebilecekleri kıtalar şöyle listelendi:

26 Mayıs 2021 Tam Ay Tutulması (Asya, Avustralya, Pasifik Okyanusu)

ASTROLOJİYE GÖRE AY TUTULMASI NE ANLAMA GELİR?

Astrolojiye göre 'Ay Tutulmaları' bitişleri temsil eder. Ay, bir devrin, dönemin olayın kapanması anlamına gelir. Bu dönem hayatınızda sizi zorlayan, yoran olayların bitişi demektir.

Hayatınızdan çıkarmaya korktuğunuz şeyleri bu tutulma sayesinde geride bırakma ihtimaliniz güçlenir. Gökyüzü size büyük bir destek sunar. Güneş Tutulmaları başlangıçları temsil ederken, Ay Tutulmaları bitişleri anlatır. Bu dönem yorgun, halsiz ve içe kapanık bir ruh halinde olabilrsiniz. Değişim, dönüşüm için ideal zamanlardır.

KANLI AY TUTULMASININ BURÇLARA ETKİSİ

Bu yıl 26 Mayıs Çarşamba gününe denk gelen Kanlı Ay'ın etkileri hem bireysel hemde toplumsal nitelikte olacak gibi görünüyor. Kanlı ay tutulması astrolojide, hayatlarımızda oluşabilecek ani değişimler, dönüştürme ve değiştirme anlamına gelmektedir. Burç yorumları yükselene göre okunmalıdır. Ayrıca ay burcunuzu da okuyabilirsiniz. Bunlar genel etkilerdir. Herkes aynı etkiyi almaz.

KOÇ BURCU: Eğitimler, hak, hukuk, adalet ve seyahat konularıyla ilgili bir dönemin tamamlanması gündeme gelebilir.

BOĞA BURCU: Bu tutulma sizi finansal konularda etkileyecek. Yeni bir yola gitmek isteyebilirsiniz.

İKİZLER BURCU: Tutulmayı ilişkiler evinizde yaşayacaksınız. Bazı şeylerin tamamlanma zamanı gelmiş olabilir.

YENGEÇ BURCU: İş hayatınızdaki konular gündeminizi oldukça meşgul edecek gibi duruyor. Ayrıca bu dönem sağlığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor.

ASLAN BURCU: İkili ilişkiler ve çocuklarınızla ilgili konularda karar vermeniz gereken durumlar olabilir.

BAŞAK BURCU: Sevgili Başaklar, tutulmayı aile evinizde yaşayacaksınız. Ailesel konular gündemdeki yerini alacak.

TERAZİ BURCU: Sevgili Venüs'ün burcu olan Teraziler, bu tutulma kardeş ve kuzenlerinizle ilgili konuları yakından ilgilendiriyor.

AKREP BURCU: Maddi konular sizi biraz zorlayabilir. Mars tarafından yönetilen bir burçsunuz. Aşamayacağınız engel yok.

YAY BURCU: Tutulma sizin burcunuzda sevgili Yaylar. Büyük bir değişime hazır mısınız?

OĞLAK BURCU: Gökyüzünün en dişli burçları arasında gösterilen sevgili Oğlaklar; bu tutulma ile ruhsal konular gündeminize geliyor.

KOVA BURCU: Bu senenin yıldızı olan sevgili Kovalar, tutulma sizi sosyal çevre alanınızdan etkileyecek.

BALIK BURCU: Bu senenin diğer bir yıldızı sizsiniz sevgili Balıklar. Şans ve bereketin gezegeni Jüpiter burcunuzda seyahat ediyor. Tutulmayı ise en yoğun şekilde hissedeceksiniz.