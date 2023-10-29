Kanlı Ay tutulması İstanbul’dan izlendi Bu yılın son Ay Tutulması, Boğa burcunda dün gerçekleşti. İstanbul semalarında da görülen Ay tutulması, Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden ilgi ile izlendi.

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DHA

Dün, yılın son Ay Tutulması Boğa burcunda gerçekleşti. 4 saat süren tutulma, Türkiye'nin birçok yerinden de gözlemlendi.

Dünya’nın gölgesinden geçerken, güneş ışığının Ay yüzeyini aydınlatmasını engellediğinde gerçekleşen ve ‘Kanlı Ay’ tutulması olarak bilinen Ay Tutulması'nın görüldüüğ yerlerden birisi de İstanbul oldu.

Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi'nden gözlendi

Ay tutulması Taksim Meydanı ve Çamlıca Tepesi’nden görüntülendi. Yaşanan tutulmada Ay’ın yüzde 12’si Dünya’nın gölgesinde kalarak kararırken tutulma maksimum evresine saat 23.15 sularında ulaşarak tekrar aydınlanmaya başladı. Saat 21.00 sularında başlayan kanlı Ay tutulması, saat 01.26 sularında sona erdi.

Ay tutulması olduğunu Taksim’de öğrenen Sarmad Iqbal, ‘‘Şu an Taksim’e geldim, burada ay tutulması olduğunu öğrendim. Ama bana biraz sürpriz oldu çünkü benim annem Hintli. Hindistan’da çok garip inançlar var bu konuda. Yani insanlar ne diyor, eğer ay tutulması olursa orada bela geliyor aslında. Mesela ben göreceğim, bana bela gelecek, o yüzden biraz korktum.’’ dedi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)