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    Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Yılın ikinci Ay Tutulması için geri sayım başlarken,"Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu gündem oldu. Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?
    • 08.11.2022 - 09:33
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    Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    Yılın ilk Ay Tutulması, 16 Mayıs 2022 tarihinde Akrep burcunda gerçekleşti.

    Bu tutulmanın etkisi geride kalırken, şimdi Kanlı Ay Tutulması'nı deneyimleyeceğiz.

    Bu tutulma Boğa burcunda gerçekleşecek ve etkileri diğer tutulma gibi, 6 ay boyunca devam edecek.

    Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan bu tutulma ile ilgili, astrologlar tarafından bazı uyarılar yapıldı.

    Üranüs'ün etkili olacağı tutulma; Boğa, Akrep, Kova ve Aslan burçlarını yakından ilgilendiriyor olacak.

    Herkesin merakla beklediği bu tutulma ile ilgili, "Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?" sorusu da gündem oldu.

    Peki, Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? İşte yanıtı....

    Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek?

    2022 yılının ikinci Ay Tutulması ise 8 Kasım'da yani bugün öğleden sonra Türkiye saati ile 14.00'te meydana gelecek.

    Boğa burcunun 16 derecesinde gerçekleşecek olan tutulmaya, Üranüs destek verecek. Bir dahaki Kanlı Ay Tutulması, 2025 yılında gerçekleşecek.

    Kanlı Ay Tutulması ne zaman gerçekleşecek? #1

    Türkiye'den izlenecek mi?

    Bugün gerçekleşecek olan Ay Tutulması; Avrupa, Afrika ve Asya'dan gözlenebilecek. Ancak tutulma Türkiye'de gündüz saatine denk geldiği ve hava aydınlık olacağı için net bir şekilde gözlemlenemeyecek.


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