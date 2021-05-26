Kanlı Ay Tutulması saat kaçta? Kanlı Ay Türkiye'den görülecek mi?

Bugün gerçekleşecek olan Kanlı Ay tutulmasına dair detaylar yoğun bir şekilde araştırılıyor. Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta ve Türkiye'den görülecek mi? İşte ayrıntılar...

Kanlı Ay ya da Süper Çiçek Kanlı Ay olarak da adlandırılan Ay tutulması bu yıl 26 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleşecek.

Öte yandan uzmanlar tutulmanın çıplak gözle izlenilebileceği de açıkladı.

Astroloji ile ilgilenenleri yakından ilgilendiren tutulmaya dair detaylar araştırma konusu oldu. En son 2019 yılında görülen Kanlı Ay bu sene yeniden görsel şölen sunacak.

Peki Kanlı Ay tutulması saat kaçta? Türkiye'den izlenebilecek mi? İşte merak edilenler..

KANLI AY NEDİR?

Tam Ay tutulması Dünya'nın Güneş ile Ay arasında girerek Ay'ın tamamıyla Dünya'nın gölgesi altında kaldığı yörünge konumunda ortaya çıkıyor.

Bu konumda Güneş ışınlarının Ay'a ulaşması engellendiğinden Ay yalnızca Dünya'nın atmosferinden mavi bir filtreyle yansıyan ışıkla aydınlanıyor ve bu yüzden kızıl bir görünüme bürünüyor. Gökbilimciler Ay'ın bu durumuna "Kanlı Ay" adını veriyorlar.

KANLI AY TUTULMASI SAAT KAÇTA?

Kanlı Ay tutulması 26 Mayıs 2021 Çarşamba günü gerçekleşecek.

Greenwich’teki Kraliyet Gözlemevi’nde gökbilimci olan Patricia Skelton’a göre, süper ayı görmek için en iyi zaman 26 Mayıs sabahın erken saatlerinde veya aynı gün akşamın ilerleyen saatlerinde – gün batımından sonra olacak.

KANLI AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

26 Mayıs tarihinde gerçekleşecek Kanlı Ay tutulması Türkiye'den izlenmeyecek. Bu tutulmanın, Asya, Avustralya ve Pasifik Okyanusu kıtalarından gözlenebileceği bildirildi.