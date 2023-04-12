Kanseri ikinci kez atlatan kadın "İyileşmeye inanın" çağrısı yaptı 22 yıl önce meme kanseri olan ve mücadelesi sayesinde hastalığını atlatan Zeynep Öven'e geçen yıl akciğer kanseri teşhisi konuldu. Moralini yüksek tutan ve başarılı tedavi gören Öven, akciğer kanserini de yendi.

AA

Edirne'de yaşayan ve meme kanseri ve akciğer kanserini yüksek moral ve başarılı tedaviyle atlatan Zeynep Öven, mücadelesiyle diğer hastalara da örnek oluyor.

Meme kanserini atlattı

İl Sağlık Müdürlüğü muhasebe biriminde çalışan 51 yaşındaki Öven, 22 yıl önce yakalandığı meme kanserini atlattıktan sonra geçen yıl akciğer kanseri olduğunu öğrendi.

Akciğer kanserini de yüksek moralle yendi

Kanserle mücadelede her zaman moralini yüksek tutan Öven, ilaç tedavisi, radyoterapi ve kemoterapiyle akciğer kanseriyle mücadelesini kazandı.

Öven, AA muhabirine, 22 yıl önce meme kanserine yakalandığını, ameliyat ve ilaç tedavisiyle sağlığına kavuştuğunu söyledi.

"Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum"

Geçen yıl yaz aylarında kontrol için gittiği sağlık merkezinde akciğer kanseri teşhisiyle yüz yüze kaldığını anlatan Öven, "Hızlı bir tedavi süreci başladı. Şu anda stabil bir durumdayım, 3 aylık kontrollerim var. Sağlığıma kavuştuğum için mutluyum." dedi.

Öven, kanser hastalığına yakalanmanın dünyanın sonu olmadığını erken tanı, uygun tedavi ve yaşama olumlu bakarak şifa elde edilebildiğini vurguladı.

"İyileşmeye inanmalı ve savaşmalı"

Her iki kanser hastalığında da yılmadan mücadele ettiğini dile getiren Öven, şunları kaydetti:

"Kanserin adı dahi aslında korkutucu. Maalesef ölümü çağrıştırıyor. İlk başlarda benim için de çok zordu ancak sonrasında üzülmenin, ağlamanın, isyan etmenin faydası olmayacağını düşündüm. Bana faydası olan olumlu bakış açısı, pozitif bakış açısı, iyileşmeye inanmak ve savaşmak. Bunlar tedaviye en önemli destektir. Önemli olan hastanın kanser karşısındaki pozisyonu. 22 yıl önce doktorlarım 'iyileşmenin yüzde 50'si moraldir' demişti. Bu hala aklımda. Ben akciğer kanserine yakalandığım zaman da bu anlayışla hareket edip, elimden geldiği kadar mücadele ettim. İki kez kanseri yendiğim için mutluyum. Geleceğe daha umutlu bakıyorum."

"Moraliniz her zaman yüksek olmalı, bunu yapmak zor ama başka bir yolu yok"

Öven, çevresinde kanser teşhisi konmuş kişilerle konuşarak onlara destek vermeye çalıştığını da ifade etti.

Kanserin tedavi edilebilir bir hastalık olduğunun unutulmaması gerektiğine dikkati çeken Öven şunları söyledi: