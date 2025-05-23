Kanseri yenen küçük Asaf'ın dileği yerine getirildi

İstanbul'un Sancaktepe ilçesinde yaşayan Demir ailesinin küçük çocukları Ali Asaf Demir, 8 aylıkken kansere yakalandı.
Yaklaşık 2,5 sene zorlu bir tedavi süreci geçiren küçük Asaf, kanser illetinden 3 yaşında tamamen kurtuldu.
Aile büyük mutluluk yaşarken baba Samet Demir, sosyal medyadan bir paylaşım yaparak herkesi mutluluklarına ortak olmaya çağırdı.
"FAZLA ÇEVREMİZ YOK GELİR MİSİNİZ?"
Kendilerinin çok geniş çevrelerinin olmadığını söyleyen Demir, oğlunun balon uçurma dileğini yerine getirmek istediğini belirtti.
Demir'in "Arkadaşlar bizim fazla çevremiz yok. Oğlum kanseri yendi. Balon uçurmak istiyor, gelir misiniz?" paylaşımı bir anda sosyal medyanın gündemine oturdu.
ASAF'IN DİLEĞİ GERÇEK OLDU
Bu çağrıya AK Parti de kayıtsız kalmadı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya (sağda), 8 aylıkken yakalandığı kanser hastalığını 3 yaşında yenen Ali Asaf Demir ve ailesini ziyaret etti.
Kaya, küçük Asaf ile birlikte balon uçurma dileklerini gerçekleştirdi.
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