İngiltere'de müzayede evi Sotheby's'in yaptığı açık artırmada, Osmanlı padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın portresi yaklaşık 5 milyon TL'ye satıldı.

İngiltere'de Sotheby's'in düzenlediği müzayedede, Osmanlı Padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın 16. yüzyıla ait portresi de satışa çıktı.

Portre, yapılan açık artırmada yaklaşık 5 milyon TL'ye satıldı.

Online ve telefon üzerinden yapılan açık artırma, yerel saatle 10.30'da (TSİ 12.30) başladı.

"İslam Dünyası ve Hindistan Sanatları" başlıklı 183 eserden oluşan koleksiyonun 58. sırasındaki Kanuni portresi, 60 bin sterlinden (691 bin TL) satışa sunuldu.

Kanuni Sultan Süleyman portresi açık artırma ile satıldı VİDEO

VERGİLERLE BİRLİKTE 5 MİLYON TL

Verilen tekliflerle fiyatı artan eser, 350 bin sterline (4 milyon TL) alıcı buldu. Satın alan kişi veya kurumun ismi henüz açıklanmadı. Alıcı, vergileriyle beraber 438 bin sterlin (yaklaşık 5 milyon TL) ödeyecek.

MİHRİMAH SULTAN PORTRESİ DE SATILDI

Kanuni Sultan Süleyman'ın kızı Mihrimah Sultan'ın 17. yüzyılda yapılan portresi de 60 bin sterline (691 bin TL) satıldı.

16. yüzyılın sonları veya 17. yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülen portrenin, çok nadir bir eser olduğu değerlendiriliyor.

KANUNİ'NİN 43 YAŞINDAKİ HALİ

Kendisi 22,7'ye 17,5 santimetre, bakır çerçevesiyle beraber de 44,5'ye 39,8 santimetre boyutlarında olan portre, Kanuni Sultan Süleyman'ı 43 yaşındayken gösteriyor.

Portrenin, Kanuni Sultan Süleyman'ın Irak'ta Safevileri ve Preveze Deniz Zaferi'nde Haçlı donanmasını mağlup etmesi sonrası gücünün zirvesinde olduğu bir dönemde yapıldığı değerlendiriliyor.

Eserin, biri Medici Ailesi için yapılan ve şu anda Floransa'daki Uffizi Galerisi'nde, diğeri de Avusturya Habsburg Arşidükü 2. Ferdinand için kopyalanan ve şu an Viyana Sanat Tarihi Müzesi'nde bulunan iki ayrı Kanuni portresiyle ilişkili olduğu değerlendiriliyor.

DİĞER ÖZEL PARÇALAR

Osmanlı ve Venedikliler arasındaki sanat alışverişine de ışık tutacağı düşünülen portre, 19. yüzyıldan bu yana Fransız bir aileye ait özel koleksiyonda yer alıyordu.

Müzayedede, Suyolcuzade Mustafa Eyyubi'nin 1675'te kopyaladığı Kur'an-ı Kerim sayfası, 10. yüzyıla ait Kufi tarzda yazılmış Kur'an-ı Kerim, Memlük Devleti döneminde Ebu al-Fadl Muhammad ibn Abd al-Wahhab al-Shafi al-Sunbati al-Araj tarafından kopyalanan yarı aydınlatılmış Kur'an-ı Kerim sayfası ve Osmanlı dönemine ait çeşitli kilim ve halılar da satıldı.

FATİH PORTRESİNİ İBB ALMIŞTI

Venedikli ressam Bentile Bellini’ye ait olan, National Gallery'nin 'daimi sergilenen sanat eserleri' arasında yer alan Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet'in günümüze kadar gelebilmiş üç orijinal portresinden biri de Londra’da açık artırma ile satılmıştı.

Bellini tarafından 1480 yılında yapıldığı değerlendirilen portreyi, dünyaca ünlü müzayedede 7,9 milyon liraya İstanbul Büyükşehir Belediyesi almıştı.