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    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi

    Nevşehir'in tarihi ve doğal yapısı ile UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesine mevsimin ilk karı yağdı.
    • 26.11.2022 - 12:04
    • Güncelleme : 26.11.2022 - 12:14
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    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi

    UNESCO Dünya Kültür Mirası listesindeki turizm merkezi Kapadokya bölgesine mevsimin ilk karı yağdı.

    Kentte bu sabah erken saatlerde başlayan kar yağışının ardından Kapadokya bölgesi beyaz örtüyle kaplandı.

    Kartpostallık görüntüler oluştu

    Her mevsim ziyaretçilerine farklı güzellikler sunan peribacaları, kar yağışı ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

    Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı olan Kapadokya, kar örtüsüyle birlikte eşsiz bir güzelliğe büründü.

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi #1

    Ziyaretçiler karın tadını çıkardı

    Peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra ilginç vadileri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya bölgesine yağan kar ile beraber ziyaretçiler manzaranın tadını çıkardı.

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi #2

    Turistler kar yağışını mutlulukla karşıladı

    Kapadokya’ya gelirken kar yağışı beklemediklerini söyleyen Havva Esgün, "Kapadokya’ya dün geldik. Normalde karlı bir hava beklemiyorduk. Kar yağdıktan sonra Kapadokya çok güzel görünüyor." dedi.

    "İyi ki gelmişim"

    İHA'nın haberine göre, Bahama Adaları'ndan gelen turist Joneka Writing de  "Kapadokya’da kar yağışı beklemiyordum. Kapadokya’nın çok sihirli bir güzelliği var. İyi ki gelmişim." şeklinde konuştu.

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi #3

    Kapadokya beyaz gelinliğini giydi #4


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