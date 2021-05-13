Turizmin gözde mekanlarından birisi olan Kapadokya, en sessiz bayramını geçiriyor.

Kapadokya'da, koronavirüs salgını nedeniyle ziyaretçi sayısı düştü.

Koronavirüs salgını gölgesinde geçen Ramazan Bayramı'nda da, Kapadokya bahar güzelliğinde sessizliğe büründü.

TARİHİN EN SESSİZ BAYRAMI

Türkiye’de 29 Nisan tarihinde başlayan ve 17 Mayıs tarihinde sona erecek olan tam kapanmada Kapadokya bölgesi Ramazan Bayramı'nı sessiz geçiriyor. Her yıl Ramazan Bayramı'nda yüzde 95 oranında doluluk oranına ulaşan Kapadokya, bu yıl koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanan tam kapanmayla birlikte tarihinin en sessiz bayramını yaşıyor.

Kapadokya sessizliğe gömüldü VİDEO









HAVADAN GÖRÜNTLENDİ

Bölgede bulunan otellerde yüzde 1 oranında doluluk olduğu öğrenilirken, turizmciler 17 Mayıs tarihinden sonra bölgede hareketlenme beklediklerini ifade ettiler. Kapadokya'da yaşanan sessizlik drone ile havadan görüntülendi.