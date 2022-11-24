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- Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı
Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı
- 24.11.2022 - 13:37
Yurt genelinde şiddetli rüzgar etkisini artırıyor.
Birçok ilde rüzgar nedeniyle vapur seferleri, balık avı ve tarım işleri aksarken bir engel de Kapadokya'da yaşandı.
Türkiye'de turizmin gözdesi olan kent, her mevsim yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi görüyor.
Balon turları 8 gündür yapılamıyor
Kasım ayında da devam eden balon turları bu kez olumsuz hava koşullarına takıldı.
Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balon turları, yaklaşık 8 gündür yapılamıyor.
Rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi aşıyor
Rüzgarın hızı, bölgede zaman zaman saatte 30 kilometreyi aştığı belirtildi.
Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.
AA'nın aktarımına göre; bölgede, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.