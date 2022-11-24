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    Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı

    Yerli ve yabancı turistin yoğun ilgi gösterdiği Kapadokya'da balon turu, olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 gündür yapılamıyor.
    • 24.11.2022 - 13:37
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    Kapadokya'da balon turları rüzgar engeline takıldı

    Yurt genelinde şiddetli rüzgar etkisini artırıyor.

    Birçok ilde rüzgar nedeniyle vapur seferleri, balık avı ve tarım işleri aksarken bir engel de Kapadokya'da yaşandı.

    Türkiye'de turizmin gözdesi olan kent, her mevsim yerli ve yabancı turist tarafından yoğun ilgi görüyor.

    Balon turları 8 gündür yapılamıyor

    Kasım ayında da devam eden balon turları bu kez olumsuz hava koşullarına takıldı.

    Turistlerin, peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri gökyüzünden izlemelerine imkan sunan balon turları, yaklaşık 8 gündür yapılamıyor.

    Kapadokya da balon turları rüzgar engeline takıldı #1

    Rüzgarın hızı saatte 30 kilometreyi aşıyor

    Rüzgarın hızı, bölgede zaman zaman saatte 30 kilometreyi aştığı belirtildi.

    Bölgedeki balon turları, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Nevşehir Koordinatörlüğü tarafından, hava şartlarının elverişli olması durumunda verilen izinle yapılabiliyor.

    AA'nın aktarımına göre; bölgede, yılda ortalama 250 gün uçuş gerçekleştirilebiliyor.

    Kapadokya da balon turları rüzgar engeline takıldı #2

    Kapadokya da balon turları rüzgar engeline takıldı #3

    Kapadokya da balon turları rüzgar engeline takıldı #4


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