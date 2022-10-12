Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya bölgesinde yapılan balon turlarına parası yetmeyen Türk turistler sanal turlarla bölgeyi geziyor.

Türkiye, deniz turizmi kadar kültür ve doğa turizmi ile de dünyada önemli lokasyonlardan biri

Kapadokya ise Türkiye'nin bu anlamda en önemli merkezleri arasında ilk sıralarda.

Turizm açısından beklenenin üzerinde bir sezon geçirilirken talep yoğunluğu ve ekonomideki gelişmeler fiyatları artırdı.

Kapadokya ile ile özdeşleşen sıcak hava balon turları, buraya gelen turistlerin yapmak istediği aktivitelerin başında yer alıyor.

Sabah erken saatlerde gün doğumu ile havalanan sıcak hava balonlarına binen turistler, bölgeyi adeta kuş bakışı izliyor.

Balon turları 220 euroya çıktı

Hava koşullarının müsait olduğu günlerde aynı anda havalanan 150’ye yakın sıcak hava balonu, hem binenler için hem de izleyenler için muhteşem bir görsel şölen sunuyor.





Türkler balona binemiyor

Son günlerde yapılan zamlardan sonra Kapadokya Bölgesini havadan izlemek, yerli turistler için imkansız hale geldi.

İHA'nın haberine göre 220 euroya kadar çıkan fiyatları yerli turistler karşılayamaz oldu.

Kapadokya'da balon turu 220 euro olunca sanal tura ilgi arttı VİDEO











Çare VR gözlüklü sanal balon turu

Hal böyle olunca yerli turistler, çareyi ya balon turlarını yerde izleyerek ya da 35 liralık sanal turlara katılarak buluyor.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesine bağlı Üçgüzeller mevkii'nde bulunan balon maketine binen yerli turistler, 3 boyutlu sanal gözlük yardımıyla Kapadokya Bölgesini kuş bakışı izleme imkanı buluyor.





"Amacımız yükseklik korkusu olanlara hizmet"

Vatandaşlardan Osman Sağlam, yükseklik korkusu olduğu ve fiyatının da ucuz olduğu için sanal tur yapmayı tercih ettiğini belirtti. İşletmeci Emir Temir de, "Burada yerli ve yabancı misafirlerimize bir hizmet sunuyoruz. Bu işe başlarken amacımız yükseklik korkusu olan misafirlerimize balon tanıtımı yapmaktı.

"Maddi durumu olmayanlar da talep ediyor"

Gelen misafirlerimizin kimisinin yükseklik korkusu var, kimisinin de maddi durumu müsait değil. Özellikle maddi durumu müsait olmayan misafirlerimiz çok talep ediyorlar. Biz de bu taleplerini karşılıyoruz. Burada balon turunun simülasyonunu yaptık." dedi.

Gerçeğine binmediğini söyleyen Osman Cemtekin ise, daha önce sıcak hava balonuna binmediğini, sanal uçuşunda iyi bir tecrübe olduğunu dile getirdi.