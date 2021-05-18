Kapadokya'da balonlar tekrardan gökyüzü ile buluştu

Kapadokya'da sıcak hava balon turları 21 günün ardından yeniden gökyüzü ile buluştu.

Tam kapanmanın ardından Kapadokya’da sıcak hava balonları tekrardan gökyüzü ile buluştu.

Hava muhalefeti ve tam kapanmanın ardından 21 gün sonra sıcak hava balon turları yeniden başlarken Kapadokya'yı gökyüzünden keşfetmek isteyen yerli ve yabancı turistler, doğa harikası peribacaları ve doğal kaya oluşumlarını kuşbakışı izlemenin mutluluğu yaşadılar.

“MİSAFİRLERİMİZ YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR”

Sıcak hava pilotu Ahmet Başyiğit, yeniden uçtukları için son derece mutlu olduklarını ifade ederek “21 günün ardından sıcak hava balonlarımız yeniden havalanmaya başladı. Çok mutluyuz. Misafirlerimiz yoğun ilgi gösteriyorlar. İnşallah turizm sezonunda bu ilginin yükselerek gitmesini temenni ediyoruz. Biz balon uçuşlarımızda maske ve mesafe kurallarına göre uçuyoruz. Normalde balonumuz 16 kişilik ama biz maksimum 8 kişi alıyoruz. Bu pandemiye göstermiş olduğumuz özenden kaynaklanıyor” diye konuştu.