Kapadokya'da balonlar Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçtu

Kapadokya'da sıcak hava balonları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle uçuş gerçekleştirdi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, her yıl olduğu gibi bu yıl da yurdun dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlanmaya başlandı.

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik tur düzenleyen sıcak hava balonlarının sepetlerine Atatürk posterleri ve Türk bayrakları asıldı.

Göreme beldesindeki kalkış alanında sepetlerine turistleri de alan balonlar, peş peşe gökyüzüne yükseldi.

Bir saatlik uçuş gerçekleştirildi

Bölge semalarında renkli görüntü oluşturan balonlar, yaklaşık bir saat boyunca peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadilerin üzerinde süzüldü.