Kapadokya’da görsel şölen Ramazan Bayramı tatilinin 9 güne çıkmasının ardından doluluk oranı yüzde yüze ulaşan Kapadokya'da 165 sıcak hava balonu aynı anda havalandı.

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İHA

UNESCO Kültürel ve Doğal Miras listesinde yer alan peribacaları, ilginç kaya oluşumları, birbirinden güzel vadileri, yer altı ve yer üstü kaya şehirleri ile hem dünyanın hem de Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya, bayramda doldu.

Ramazan Bayramı tatilini bölgede geçirmek isteyenler sayesinde, oteller yüzde yüze ulaştı.

Bölgeye akın eden yerli turistler, sıcak hava balonlarıyla Nevşehir'i tepeden izleme imkanı buldu.

"Turist sayısındaki artış bizi mutlu ediyor"

Sıcak hava balon pilotu Suat Orman yaptığı açıklamada, “Bayram nedeniyle hem yerli hem de yabancı misafirlerimiz açısından bölgemizde de yoğunluk var. Son yıllarda Kapadokya bölgesindeki yerli turist sayısındaki artış bizleri de memnun ediyor.

Pandemi döneminde ve sonrasında yerli turistlerin turizme çok katkısı olmuştur. Şu an bölgede ticari olarak 165 balon havalanıyor. Yerli ve yabancı misafirlerimize de elimizden geldiği kadar yardımcı oluyoruz” dedi.

"En son balon turu"

Bayram tatili için Kapadokya bölgesine gelen yerli turist Metin Öztekin’de yaptığı açıklamada “Kapadokya bölgesine 1988 yılında gelmiştim. O günden bugüne çok şey değişmiş. Daha önce görmediğimiz yerleri gezdik. En son balon turu yapmak istedik. Umarım iyi geçer” şeklinde konuştu

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)