Kapadokya'da yağan kar, masalsı görüntüler oluşturdu

En önemli turizm yerlerinden biri olan Kapadokya'nın kar altındaki görüntüsü, peri masalı diyarlarını andırdı.

Türkiye'nin turistik yerlerinden olan Kapadokya, tarihi ve her mevsim güzelliğiyle dikkat çekiyor.

Orta Anadolu'da 60 milyon yıl önce Erciyes, Hasandağı ve Göllüdağ'ın püskürttüğü lav ve küllerin oluşturduğu yumuşak tabakaların milyonlarca yıl boyunca yağmur ve rüzgar tarafından aşındırılmasıyla oluşan Kapadokya, kar altında kaldı.

Pers dilinde 'Güzel Atlar Ülkesi' anlamına gelen Kapadokya, bembeyaz kar altındaki görüntüsüyle hayran bıraktı.

DOYUMSUZ BİR MANZARA OLUŞTU

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölge, peri bacaları, kayalara oyulan evler, kiliseler, yer altı mağaraları ve ilginç coğrafyasıyla her yıl binlerce turisti ağırlayan bölge, kış mevsimindeki görüntüsüyle seyrine doyumsuz bir manzara oluşturdu.

DÜNYANIN EN DEĞERLİ AÇIK HAVA MÜZELERİNDEN BİRİ

Karlar altındaki Kapadokya, tıpkı bir masal diyarını andırıyor. Türkiye'nin ve aynı zamanda dünyanın en değerli açık hava müzelerinden biri olan kayalara oyulmuş kiliselerin bulunduğu Göreme, Ihlara Vadisi, Derinkuyu Yeraltı Şehri, Kaymaklı Yeraltı Şehri, Avanos bölgenin en çok turist çeken yerleri arasında bulunuyor.

KARA TANIK OLDUKLARI İÇİN MUTLULAR

Kış mevsiminde beyaz örtüyle kaplanan Kapadokya, konuklarına eşsiz manzaralar sergiliyor. Antalyalı dağcı Cuma Gök, bölgeye yaptıkları gezide özellikle kış mevsiminde Kapadokya'nın güzelliğine tanık oldukları için mutlu olduklarını söyledi.

































