Kafkas melezi ırkı arı ürettiğini belirten Ahmet Ciğerci , 30 yıldır arı ürettiğini, ilk mesleğim arıcılık olduğunu belirterek mesleğini meraklı üreticilerle paylaşıyor.

Nevşehir'in Kapadokya bölgesinde bulunan peribacalarıyla kaplı Güvercinlik Vadisi'nde arıcılıkla uğraşan 55 yaşındaki Ahmet Ciğerci, Kafkas melezi ırkı arı üretiyor.

Otuz yıl önce askerden geldikten sonra oğul veren ve bahçelerinde toplanan koloniyle arıcılığa başlayan Ciğerci, yıllar içinde edindiği tecrübeyi, bu mesleğe meraklı üreticilerle de paylaşıyor.



AA'nın haberine göre; Ciğerci, ilk ve tek mesleğinin arıcılık olduğunu, uzun yıllardır gönül verdiği bu işle geçimini sağladığını söyledi.

"Başka iş için para verseler gitmem"

Arılarla vakit geçirmenin kendisini mutlu etmeye yettiğini dile getiren Ciğerci, "Bu işi sevmen lazım. Nasıl insan arabasını, evini sever, ben de bunları seviyorum. Buraya gelip akşama kadar otururum.

Başka iş için para verseler gitmem, akşama kadar bunların yanında otururum. 55 yaşındayım, ilk mesleğim arıcılık oldu, yıllardır sürdürüyorum." dedi.

Kapadokyadaki arı üreticisi: Başka iş için para verseler gitmem ViDEO

E n iyi uyum sağlayan arı ırkı Kafkas melezi

Bölgenin iklim koşullarına en iyi uyum sağlayan arı ırkının Kafkas melezi olduğunu, Artvin'den getirttiği kraliçe arıları tercih ettiğini anlatan Ciğerci, Nevşehir yöresi ve çevre illerdeki üreticilerin arı ihtiyacını karşılamaya çalıştığını söyledi.

Bu arı ırkının yörenin kış şartları için de elverişli olduğunu, soğuğa karşı dayanıklılığı dolayısıyla tercih edildiğini vurgulayan Ciğerci, şunları kaydetti;

"30 yıldır arı üretiyorum"

"Arılar oğul veriyor, onları alıp bir kovana koyuyoruz. Evlenince nasıl evlat ayrılıp, başka evde oturuyorsa bu da aynı öyle, aile olunca başka bir kovana koyup yeni bir koloni oluşturuyoruz.

Böylelikle arılar ve kovanlar çoğalıyor. Ürettiğim arıları, etraf köylere ve çevre illerden gelenlere veriyorum. 30 yıldır arı üretiyorum. Her geçen sene tecrübe edinerek işin inceliğini öğrendim.





"Arının balla beslenerel güçlü kalması lazım"

Herhangi bir hastalık oluşmadan arı üretimini sürdürüyorum. Burada çiçek çeşidi fazla. Yağmur çok olunca verim de güzel oldu. Sıcak havalarda kovanları yüksek kesimlere taşıyorum.

Ağustosta kovandaki askerlerin güçlü olması lazım ki kışa iyi hazırlansınlar. Kovanların üst katındaki az sayıda peteği kendimiz için alıyorum ama diğer çıtalar bal dolu olsa da almıyorum çünkü arının balla beslenerek güçlü kalması lazım."





Bir kovan arı 600 liradan alıcı bulmaya başlıyor

Geçen yıl 130'dan fazla kovana sahip olduğunu, baharda yaptığı satışların ardından kalan 50 kovanla arı üretimi sürdürdüğünü belirten Ciğerci, bir kovan arının, gücüne göre 600 ila 1500 liradan alıcı bulduğunu ifade etti.