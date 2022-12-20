Kapadokya'daki kar yağışı turistlerden yoğun ilgi gördü

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya, sabah saatlerinden itibaren beyaz örtüyle kaplandı. Kış tatili için bölgeye gelen turistler, kar yağışını hayranlıkla izledi.

Yurdun birçok bölgesinde başlayan kar yağışı Nevşehir'de de yüzünü gösterdi.

Gece saatlerinde etkili olan yağmur, sabah saatlerine doğru yerini kar yağışına bıraktı.

Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Kapadokya'da peribacaları beyaz örtüyle kaplandı.

Kar yağışını hayranlıkla izlediler

Yaz-kış ziyaretçi akınına uğrayan bölgede bu yıl da kış turizminde hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Kar yağışını fırsat bilen turistler, peribacaları ve doğal kaya oluşumları arasında gezinti yapıp manzarayı seyretti.

O anları ölümsüzleştirdiler

Ürgüp'te gözlem dürbünlerinden doğal kaya oluşumlarıyla kaplı vadileri izleyen turistler, Uçhisar beldesinde Güvercinlik Vadisi'ndeki kuşlara yem verdi.

AA'nın aktarımına göre; vadide fotoğraf çektiren ziyaretçiler o anları ölümsüzleştirdi.

"Gerçekten büyülü bir manzara oluştu"

Hong Konglu turist Kain Chu, iki günlük gezi için geldiği Kapadokya'da karşılaşmayı beklemediği kar yağışının kendisi için sürpriz olduğunu belirterek, "Daha önce kar gördüm ancak burada gerçekten büyülü bir manzara oluştu. Bir gün daha buradayım, başka yerleri görmeyi çok istiyorum." dedi.

"Burası çok güzel bir yer"

Hindistanlı Varan Sivaprasad, çok merak ettiği Kapadokya'yı uzun zamandır görmek istediğini dile getirerek, "Kapadokya'da tahmin ettiğimden fazlasını gördüm. Burası çok güzel bir yer. Aslında balon turuna katılmak amacıyla gelmiştik ama hava şartlarından dolayı balonlar uçmadı. Yine de Kapadokya'daki bu güzellikleri görüp hissetmek eşsiz bir deneyim oldu." diye konuştu.

"Bütün sene turizm potansiyeline sahip"

Yabancı turistlere bölgeyi gezdiren turist rehberi Asım Çiftçi, "Hem bizim hem de ziyaretçilerimiz için mükemmel bir görüntü ortaya çıktı. Her mevsimin bir güzelliği var, Kapadokya her mevsim ayrı bir güzel. Kapadokya bütün sene turizm potansiyeline sahip. Bu eşsiz güzelliği ile bundan sonra da ilgi görmeye devam edecektir." diye konuştu.

Meteoroloji verilerine göre, bölgedeki kar yağışı akşam saatlerine kadar yer yer etkili olmaya devam edecek.