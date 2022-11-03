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    Kapadokya'ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor

    Turizm merkezindeki müze ve ören yerlerini bu yılın ilk 10 aylık dönemindeki ziyaretçi sayısı 3 milyon 627 bin 940 kişiye ulaştı.
    • 03.11.2022 - 11:45
    • Güncelleme : 03.11.2022 - 13:06
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    Kapadokya'ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor

    Doğa güzellileriyle UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'nde bulunan Kapadokya, yurt içi ve yurt dışından ziyaretçi akınına uğruyor.

    Vatandaşların müze ve ören yerlerinin yanı sıra yürüyüş, balon turları gibi farklı etkinlikleri yaptığı kent birçok kişinin ilk rotasında bulunuyor.

    Bu yıl misafirlerini ağırlamaya devam eden Kapadokya'da, akın akın gelen ziyaretçi rekoru kırılıyor.

    3 milyon 627 bin 940 turist ziyaret etti

    Nevşehir Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre peribacaları, yer altı ve yer üstü şehirlerinin yanı sıra ilginç vadileri ve sıcak hava balonları ile dünyaca ünlü Kapadokya bölgesini, 2022 yılının ilk 10 ayında 3 milyon 627 bin 940 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

    Kapadokya ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor #1

    Göreme Açık Hava Müzesi ören bölgelerinde zirvede

    Ekim ayında ise bölgedeki müze ve ören yerlerinde 510 bin 947 ziyaretçi sayısına ulaşıldı.

    Ekim ayında 147 bin 576 ziyaretçi ile Göreme Açık Hava Müzesi en çok ziyaret edilen ören yeri oldu.

    Kapadokya ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor #2

    Müzelere ilgi büyük

    Zelve-Paşabağları Ören Yeri yerini 123 bin 690 yerli ve yabancı turist ziyaret ederken Hacıbektaş Müzesi'ni 65 bin 800, Kaymaklı Yer Altı Şehri'ni 64 bin 439, Derinkuyu Yer Altı Şehri'ni ise 39 bin 998 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

    Kapadokya'ya olan ilgi yıl sonunda devam ediyor VİDEO

    "2019 Altın Yıl"

    İHA'nın haberine göre; Kapadokya'yı, tüm zamanların ziyaretçi rekorunun kırıldığı "Altın yıl" olarak kabul edilen 2019’un ilk 10 ayında 3 milyon 292 bin 109, aynı yılın ekim ayında ise 389 bin 719 turist ziyaret etmişti.

    Kapadokya ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor #3

    Kapadokya ya olan ilgi yıl sonunda da devam ediyor #4


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