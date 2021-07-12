Kapak yıldızı Mbappe! FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte FIFA 22 fiyatı ve tarihi...

Kapak yıldızı Mbappe! FIFA 22 ne zaman çıkacak? İşte FIFA 22 fiyatı ve tarihi...

Oyun tutkunları FIFA 21'in fiyatını merak ederken oyun için geri sayım başladı. Peki FIFA 21 ne zaman çıkacak? FIFA 21 fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Futbol ve oyun severlerin merakla beklediği FIFA 22 için sayılı günler kaldı.

Tüm dünyada milyonlarca aktif oyuncusu bulunan FIFA'nın sahibi olan şirket EA Sports, serinin yeni çıkacak oyunu FIFA 22'yi duyurmuştu. Oyunun Türkiye çıkış tarihi ve fiyatı da netleşti.

Aynı zamanda FIFA 21'in de kapağında yer alan Kylian Mbappe halk oylamasının ardından yerini kaybetmedi. FIFA 22'nin kapağında da Fransız yıldız yer alacak.

Oyun hakkında en çok sorulan sorulardan birisi ise çıkış tarihi ve fiyatı oldu. Fifa 22 ne zaman çıkacak? Fiyatı ne kadar olacak? İşte Fifa 22 çıkış tarihi...

FIFA 22 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Yapılan açıklamaya göre FIFA 22, konsollar ve PC platformunun yanı sıra Stadia için de çıkış yapacak. Bu noktada oyunun Standart Sürümü’nü satın alanlar 1 Ekim 2021 tarihinde oynamaya başlayabilecek.

Öte yandan Ultimate Sürüm sahipleri ise oyuna 4 gün erken erişim hakkına (27 Eylül 2021) sahip olacak.

FIFA 22 FİYATI NE KADAR?

Dünyanın en popüler futbol oyunlarından FIFA'nın yeni sürümü FIFA 22'nin fiyatı ve çıkış tarihi açıklandı. EA Sports tarafından yapılan açıklamada oyunun PC fiyatının 419 TL olduğu belirtildi.

FIFA 22’nin platformlara göre fiyatı şu şekilde olacak:

PC (Steam)

Standart Sürüm – 419,99 TL

Ultimate Sürüm – 559,99 TL

PS4 & PS5

Standart Sürüm – 500 TL (PS4) / 560 TL (PS5)

Ultimate Sürüm – 700 TL (PS4 & PS5)

Xbox

Standart Sürüm – 499,99 TL (Xbox One) / 559,99 TL (Xbox Series XIS)

Ultimate Sürüm – 699,99 TL (Xbox One & Xbox Series XIS)